Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 345,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 22.01.2024 300,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 22.01.2024 250,00 Equal weight Barclays Dan Levy 17.01.2024 350,00 Outperform Wedbush Securities - 16.01.2024 135,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 16.01.2024 227,00 Hold Truist - 05.01.2024 316,00 Buy Argus - 04.01.2024 260,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 03.01.2024 225,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 03.01.2024 255,00 Neutral Goldman Sachs - 03.01.2024 300,00 Outperform Robert W. Baird - 03.01.2024 250,00 Neutral UBS Joseph Spak 02.01.2024 255,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 02.01.2024 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 02.01.2024

194,26 EUR +1,28% (23.01.2024, 16:33)



211,34 USD +1,26% (23.01.2024, 16:21)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.01.2024/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 350,00 oder 135,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 24.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Wedbush Securities in einer Analyse vom 16.01.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben den Titel weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 350,00 USD belassen. Wedbush stelle fest, dass Elon Musk auf X, früher bekannt als Twitter, auf eine Unterhaltung über seine Eigentumsverhältnisse bei Tesla reagiert habe, die über Nacht einen Feuersturm ausgelöst habe. Musk habe in einem Posting geschrieben: "Ich fühle mich unwohl dabei, Tesla zu einem führenden Unternehmen im Bereich KI und Robotik zu machen, ohne ca. 25% der Stimmrechte zu besitzen."Musk besitze derzeit etwa 13% von Tesla und habe vor einigen Jahren nach dem Verkauf von Aktien zur Finanzierung des 44 Mrd. USD teuren X-Kaufs etwa 22% von Tesla besessen. Wedbush räume ein, dass das Hin und Her zwischen Musk und Tesla bei einem so wichtigen Thema wie X alles andere als ideal für die Investorengemeinschaft rund um Tesla sei und für Ablenkung und wahrscheinlich einen gewissen Verkaufsdruck am Dienstagmorgen sorge.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Studie vom 16.01.2024 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 135,00 USD. Aussagen des Firmenchefs Elon Musk zu einem höheren Aktienanteil betrachtet der Analyst skeptisch. Denn damit nehme eher die Wahrscheinlichkeit zu, dass dieser den Hersteller von Elektroautos verlassen könnte, was schlecht für den Aktienkurs wäre. Für die Anteilseigner außer Elon Musk würde es in diesem Szenario kostspieliger, diesem zu entgehen. Und schließlich werfe sein Vorgehen Fragen bezüglich einer angemessenen Unternehmensführung auf.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: