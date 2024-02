Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 300,00 Outperform Robert W. Baird - 31.01.2024 185,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 28.01.2024 130,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 26.01.2024 - Hold Edward Jones Jeff Windau 26.01.2024 315,00 Outperform Wedbush Securities - 26.01.2024 200,00 Equal weight Wells Fargo - 25.01.2024 270,00 Buy Mizuho Securities USA - 25.01.2024 213,00 Neutral KGI Securities - 25.01.2024 295,00 Overweight Piper Sandler - 25.01.2024 250,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 25.01.2024 170,00 Verkaufen DZ BANK Matthias Volkert 25.01.2024 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 25.01.2024 225,00 Neutral UBS Joseph Spak 25.01.2024 180,00 Market perform TD Cowen - 25.01.2024 234,00 Buy Canaccord Genuity - 25.01.2024 280,00 Neutral BofA Securities John Murphy 25.01.2024 - Perform Oppenheimer - 25.01.2024 193,00 Hold Truist William Stein 25.01.2024 85,00 Neutral Roth MKM - 25.01.2024 220,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 25.01.2024 224,00 Neutral Citigroup - 25.01.2024 225,00 Equal weight Barclays Dan Levy 25.01.2024 345,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 25.01.2024 170,00 Sell Redburn Atlantic Adrian Yanoshik 24.01.2024 297,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 24.01.2024



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,78 EUR -2,30% (02.02.2024, 18:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,12 USD -3,03% (02.02.2024, 17:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.02.2024/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 345,00 oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 24.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Januar zu entnehmen ist, habe Tesla mit dem Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um drei Prozent auf 25,17 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt eher mit Erlösen von fast 25,9 Milliarden Dollar gerechnet.Tesla habe keine Prognose für Auslieferungen im laufenden Jahr abgegeben. Analysten hätten sich auf eine Schätzung von rund 2,1 Millionen Fahrzeuge eingestellt. Tesla habe aber lediglich in Aussicht gestellt, dass die Auslieferungen wahrscheinlich langsamer als im vergangenen Jahr wachsen würden. Im vergangenen Jahr habe der Konzern nach mehreren Preissenkungen das Auslieferungsziel von 1,8 Millionen Elektroautos geschafft.Der Tesla-Gewinn im vergangenen Quartal sei im Jahresvergleich von 3,7 auf 7,9 Milliarden Dollar hochgesprungen. Analysten hätten allerdings auch mit mehr Gewinn pro Aktie als die bekannt gegebenen 71 US-Cent gerechnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Morgan Stanley in einer Analyse vom 25.01.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Analyst Adam Jonas hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 345,00 USD belassen. Jonas nehme keine wesentlichen Änderungen an seinen Prognosen für Tesla vor und sehe immer noch ein Non-GAAP EPS von fast 2 USD im Jahr 2024. Das Ergebnis von Tesla für das vierte Quartal, die Telefonkonferenz und "fast keine Prognosen" hätten keine neuen Informationen geliefert, die die vorherrschende Baisse-Stimmung für den Namen unterbrechen könnten.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Roth MKM. Die Analysten haben in einer Studie vom 25.01.2024 ihr Votum bei "neutral" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 85,00 USD. Das Analysehaus behalte sein neutrales Rating nach den schwachen Q4-Ergebnissen und dem sechsten Quartal in Folge mit einem Rückgang der bereinigten Bruttomarge bei. Das Management des US-Elektroautobauers setze nun auf ein Fahrzeug der nächsten Generation, um das Wachstum im GJ 2025 wieder anzukurbeln, wobei der neue modulare Fertigungsansatz das Risiko der Plattformausführung im Großen und Ganzen erhöhe.Roth MKM sehe eine mehrfache Kompression inmitten von Gegenwind durch den Verkaufsmix und Preissenkungen, die wahrscheinlich negativ bleiben würden. Das Analysehaus bleibe bei seiner Ansicht, dass die Tesla-Aktie "ungeheuerlich überbewertet" sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?