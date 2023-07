Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 265,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 17.07.2023 275,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 13.07.2023 278,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 12.07.2023 265,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 10.07.2023 300,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 07.07.2023 220,00 Buy UBS Patrick Hummel 06.07.2023 300,00 Neutral BofA Securities John Murphy 06.07.2023 270,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 04.07.2023 293,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 03.07.2023 305,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 03.07.2023 120,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.07.2023 240,00 Hold Truist - 03.07.2023 260,00 Equal weight Barclays - 03.07.2023 112,00 Sell Guggenheim Securities Ronald Jewsikow 03.07.2023 300,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 03.07.2023 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 03.07.2023 280,00 Overweight Piper Sandler - 27.06.2023 210,00 Sell DZ BANK - 23.06.2023 250,00 Equal weight Morgan Stanley Adam Jonas 22.06.2023 335,00 Outperform KGI Securities Jennifer Liang 12.06.2023 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 01.05.2023

Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,30 EUR -0,77% (18.07.2023, 17:43)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

289,06 USD -0,45% (18.07.2023, 17:29)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.07.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 335,00 oder 112,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 19.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Jennifer Liang, Analystin von KGI Securities, in einer Analyse vom 12.06.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel laute 335,00 USD. Tesla sehe seine "enormen" US-Investitionen in die Montage von Elektrofahrzeugen und Batterien "im Jahr 2023 Früchte tragen", so die Analystin.Sie sehe das Unternehmen als den größten Nutznießer des Inflation Reduction Act und der Bundesmittel für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Jedes verkaufte Model 3 und Y qualifiziere sich für Steuergutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar, und Tesla könne mit Steuergutschriften in Milliardenhöhe für seine Batterieproduktion rechnen, so Liang. Außerdem sei sie der Meinung, dass die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz unterschätzt würden.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Guggenheim Securities. Analyst Ronald Jewsikow hat in einer Studie vom 03.07.2023 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute unverändert 112,00 USD. Jewsikow habe geschrieben, dass Tesla ein "unbestreitbar starkes Auslieferungsergebnis" gemeldet habe und er eine positive Reaktion der Aktien erwarten würde. Er füge jedoch hinzu, dass das Setup für Preise und Margen negativ bleibe und rate den Kunden, vor den Q2-Ergebnissen in die Stärke hinein zu verkaufen, und merke an, dass seine Schätzungen derzeit deutlich unter dem Konsens für die Bruttomargen für Autos ohne Kredite liegen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: