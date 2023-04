Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 25.04.2023 185,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 25.04.2023 154,00 Hold Truist - 21.04.2023 220,00 Overweight Barclays - 21.04.2023 200,00 Buy Deutsche Bank - 20.04.2023 - Sell Tudor Pickering Matt Portillo 20.04.2023 85,00 Neutral Roth MKM Craig Irwin 20.04.2023 212,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 20.04.2023 115,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 20.04.2023 225,00 Neutral BofA Securities - 20.04.2023 257,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 20.04.2023 150,00 Market perform TD Cowen Jeffrey Osborne 20.04.2023 220,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 20.04.2023 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 20.04.2023 215,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 20.04.2023 170,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 20.04.2023 300,00 Overweight Piper Sandler - 20.04.2023 252,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 20.04.2023 175,00 Neutral Citigroup - 20.04.2023 230,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 20.04.2023 185,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 19.04.2023



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

147,88 EUR +1,86% (28.04.2023, 18:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

162,40 USD +1,38% (28.04.2023, 17:55)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.04.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 300,00 oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 19.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. April zu entnehmen ist, hätten deutliche Preisnachlässe den Gewinn von Tesla zu Jahresbeginn trotz eines Umsatzsprungs stark sinken lassen. Unter dem Strich habe der Elektroautobauer des bekannten Unternehmers Elon Musk in den drei Monaten bis Ende März 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Mrd. Euro) und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr verdient. Die Erlöse seien um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar gewachsen. Analysten hätten mit etwas mehr gerechnet.Tesla habe im ersten Quartal 422.875 E-Autos ausgeliefert. Damit habe das Unternehmen seinen bisherigen Rekord eingestellt, sei aber unter den Erwartungen geblieben. Musk habe die Verkäufe mit hohen Rabatten angekurbelt, in diesem Jahr habe es bereits mehrere Preissenkungsrunden gegeben. Darunter leide die Profitabilität, auch wenn Tesla im Branchenvergleich hohe Gewinnspannen habe. Musk begründe die niedrigeren Preise damit, E-Autos für die breite Masse erschwinglich machen zu wollen. Eine mangelnde Nachfrage gebe es nicht. Tesla habe im Quartal jedoch rund 18.000 Fahrzeuge mehr hergestellt, als das Unternehmen ausgeliefert habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Piper Sandler in einer Analyse vom 20.04.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Das "overweight"-Votum wurde bestätigt, das Kursziel auf 300,00 USD belassen. Piper Sandler führe den nachbörslichen Ausverkauf der Tesla-Aktien auf den Rückgang der Bruttomargen von Quartal zu Quartal zurück, der größtenteils auf die aggressive Preisstrategie des Unternehmens zurückzuführen sei.Skeptiker mögen sich zwar auf die Bruttomarge von unter 20% konzentrieren, aber "eine Besessenheit von dieser Kennzahl ist ungerechtfertigt". Anstatt sich über die 20%-Schwelle aufzuregen, sollten sich die Anleger auf den Geist der Tesla-Botschaft rund um die operative Marge, den Cashflow und die Investitionsautarkie konzentrieren. "Die Aktie könnte in den kommenden Monaten bluten, aber letztendlich sollte dieses Narrativ an Zugkraft gewinnen".Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Roth MKM. Analyst Craig Irwin hat in einer Studie vom 20.04.2023 sein Votum bei "neutral" belassen. Das Kursziel laute unverändert 85,00 USD. Die Strategie von Tesla, die Preise zu senken, um die Nachfrage anzukurbeln, habe dazu beigetragen, die Auslieferungen im ersten Quartal zu steigern, allerdings auf Kosten der Bruttomargen und der Rentabilität. Der Gegenwind werde sich mit weiteren Preissenkungen noch verstärken, so Craig Irwin.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: