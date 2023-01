Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 245,00 Buy Truist William Stein 23.01.2023 220,00 Buy UBS Patrick Hummel 23.01.2023 220,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 19.01.2023 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 19.01.2023 300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 18.01.2023 130,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 17.01.2023 130,00 Neutral BofA Securities John Murphy 17.01.2023 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 16.01.2023 200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 16.01.2023 180,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 16.01.2023 250,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 13.01.2023 - Sell Guggenheim Securities Ronald Jewsikow 13.01.2023 140,00 In line Evercore ISI Chris McNally 13.01.2023 140,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 13.01.2023 186,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 12.01.2023 170,00 Kaufen DZ BANK Matthias Volkert 09.01.2023 73,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 06.01.2023 250,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 05.01.2023 125,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.01.2023 122,00 Market perform Cowen and Company Jeffrey Osborne 03.01.2023 252,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 28.12.2022 175,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 28.12.2022 275,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 22.12.2022

132,36 EUR 0,00% (24.01.2023, 20:46)



132,68 EUR +2,71% (24.01.2023, 17:35)



143,42 USD -0,23% (24.01.2023, 20:31)



US88160R1014



A1CX3T



TL0



TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.01.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 300,00 oder 73,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 25.01.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Januar zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautopionier im wichtigen Automarkt China aufgrund von Verkaufsproblemen seine Preise erneut gesenkt. Für das Model 3 und das Model Y würden die Amerikaner in der Volksrepublik nun über zehn Prozent weniger als zuletzt verlangen. Es sei die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres. Tesla müsse sich in China zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Vor dem Jahreswechsel habe in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS, die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse, und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan habe Tesla nun die Preise gesenkt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 18.01.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 340,00 auf 300,00 USD gesenkt. Tesla habe zwar länger als erwartet gebraucht, um die Preise zu senken, aber jetzt, wenn die Bewertung wieder stimme, empfehle Potter, die Aktie proaktiv zu kaufen. Der Analyst sei der Meinung, dass Tesla im Jahr 2023 problemlos ein Wachstum der Auslieferungen von mehr als 50% erreichen könne, und "wäre nicht schockiert", wenn die Margen nach oben überraschen würden.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 06.01.2023 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute unverändert 73,00 USD. Die 10,5%-ige Preissenkungen in China seien "viel schlimmer, als man denkt", so Johnson. Die Kürzungen würden erfolgen, nachdem die Produktion im letzten Monat um 30% gekürzt worden sei und für diesen Monat ein 14-tägiger Stillstand geplant sei. Der Analyst habe hinzugefügt, dass der Großteil der Produktion in China derzeit exportiert werde. In China "scheint der Auftragseingang gegen Null zu tendieren". Johnson bleibe bei seiner Ansicht, dass Tesla "als die größte Short-Aktie aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird".