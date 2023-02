Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 30.01.2023 200,00 Buy Berenberg Adrian Yanoshik 27.01.2023 120,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 26.01.2023 200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 26.01.2023 140,00 Market perform Cowen and Company Jeffrey Osborne 26.01.2023 150,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 26.01.2023 200,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 26.01.2023 220,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 26.01.2023 155,00 Neutral BofA Securities John Murphy 26.01.2023 300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 26.01.2023 185,00 Outperform Wolfe Research Rod Lache 26.01.2023 250,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 26.01.2023 146,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 26.01.2023 220,00 Buy UBS Patrick Hummel 25.01.2023

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

172,92 EUR +4,80% (02.02.2023, 20:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

176,88 EUR +11,99% (02.02.2023, 17:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,28 USD +6,59% (02.02.2023, 20:22)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.02.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 300,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 25.01.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Januar zu entnehmen ist, habe Tesla 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Elektroautokonzern von Starunternehmer Elon Musk habe den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar (11,5 Mrd. Euro) gesteigert. Die Erlöse seien demnach um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar gewachsen. Tesla wolle die Produktion 2023 "so schnell wie möglich ausbauen" und peile weiter ein Jahreswachstum von 50 Prozent an. Zuletzt hätten Preissenkungen des Unternehmens bei Investoren Bedenken hinsichtlich einer womöglich schwindenden Nachfrage ausgelöst.Im Schlussquartal habe Tesla das Nettoergebnis um 59 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar erhöht und damit ebenfalls eine neue Bestmarke erreicht. Der Umsatz habe in den drei Monaten bis Ende Dezember um 37 Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar zugelegt. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz der Rekordzahlen habe Tesla an der Börse im vergangenen Jahr einen schweren Stand gehabt. Der Aktienkurs sei 2022 um rund 65 Prozent eingebrochen. Elon Musks Eskapaden rund um die umstrittene Übernahme der Online-Plattform Twitter und seine Tesla-Aktienverkäufe zur Finanzierung des rund 44 Milliarden Dollar teuren Deals seien bei Anlegern schlecht angekommen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 26.01.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel unverändert mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde auf 300,00 USD belassen. Potter empfehle nach den Q4-Ergebnissen nach wie vor "dringend" den Besitz von Tesla-Aktien. Nachdem Tesla die Preise gesenkt habe, hätten die Auftragseingänge die Fabriken des Unternehmens "wieder einmal überschwemmt", wobei die Auftragszahlen die Produktionskapazitäten um das Zweifache übersteigen würden, so der Analyst. Die Entscheidung, die Batterieproduktion in Nevada um 100 GWh zu erhöhen, zeige, dass Tesla "nicht die Absicht hat, langsamer zu werden".Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Studie vom 26.01.2023 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute unverändert 120,00 USD. Die Margen des Elektroautobauers im vierten Quartal 2022 hätten enttäuscht - und dabei habe sich hier der Gegenwind durch die deutlichen Preisnachlässe noch gar nicht bemerkbar gemacht, so Brinkman. Der Ausblick auf die Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2023 liege unter der Markterwartung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie: