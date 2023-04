Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Overweight Barclays - 17.04.2023 225,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 17.04.2023 220,00 Buy UBS Patrick Hummel 12.04.2023 252,00 Outperform Robert W. Baird Daniel Ives 11.04.2023 - Peer perform Wolfe Research Rod Lache 10.04.2023 220,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 10.04.2023 223,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 10.04.2023 250,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 03.04.2023 120,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.04.2023 225,00 Neutral BofA Securities John Murphy 03.04.2023 170,00 Market perform TD Cowen - 03.04.2023 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 03.04.2023 192,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 03.04.2023 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 31.03.2023 210,00 Hold Berenberg Adrian Yanoshik 07.03.2023 230,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 05.03.2023 196,00 Neutral KGI Securities Jennifer Liang 03.03.2023 218,00 Outperform Daiwa Capital Markets - 03.03.2023 190,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 02.03.2023 300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 02.03.2023 240,00 Kaufen DZ BANK Matthias Volkert 21.02.2023 200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 16.02.2023

Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

168,96 EUR -1,24% (18.04.2023, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,59 USD -1,31% (18.04.2023, 17:03)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.04.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 300,00 oder 120,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 19.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 02.03.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel unverändert mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde auf 300,00 USD belassen. Nach dem ersten Investorentag von Tesla habe Potter gesagt, dass Gespräche mit vielen Anwesenden darauf hingedeutet hätten, dass die Reaktion auf den ersten Blick (bestenfalls) gedämpft gewesen sei, da es an konkreten Informationen zum nächsten Produkt von Tesla und an Details zu spezifischen Finanzzielen gefehlt habe.Es stimme zwar, dass das Unternehmen nicht mit mehr Informationen herausgerückt sei, aber das Researchhaus sei "weder überrascht noch enttäuscht" gewesen, da es argumentiere, dass es für Tesla untypisch gewesen wäre, eine explizite Finanzprognose zu veröffentlichen. Tesla "bleibt die wichtigste Aktie in unserer Berichterstattung". Anleger sollten Tesla als eine mehrjährige Position betrachten.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Studie vom 03.04.2023 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute unverändert 120,00 USD. Der Absatz des ersten Quartals habe seine Erwartungen getoppt, aber etwa im Rahmen des Bloomberg-Marktkonsens gelegen, so der Analyst. Andere Datenanbieter hätten sogar einen höheren Konsens errechnet gehabt. Er sei wohl geprägt gewesen von den aggressiven Preissenkungen. Die Schätzungen für das Gesamtjahr lägen trotz dieser Kaufanreize aber niedriger als vor ihrer Ankündigung, habe Brinkman hervorgehoben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: