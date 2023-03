NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

191,81 USD +0,74% (27.03.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Das China-Batterieteam von Morgan Stanley stelle fest, dass der inländische Bestand an EV-Batterien Ende Februar weiter auf 152 GWh gestiegen sei. Während chinesische Leichtfahrzeuge nicht auf dem US-Markt verkauft würden, glaube Morgan Stanley, dass Exzesse in der gesamten Batterielieferkette im Laufe der Zeit einen Weg zu den Märkten außerhalb Chinas finden könnten, was zu Wettbewerbsmaßnahmen führen könnte, und sei "auf weitere Preissenkungen für Elektrofahrzeuge" in der EU und den USA vorbereitet.Während Morgan Stanley der Meinung sei, dass Tesla in der Lage sein sollte, sein Ziel einer Bruttomarge von mindestens 20% im ersten Quartal 2023 zu erreichen, könnte es sich in den folgenden Quartalen als schwierig erweisen, dieses Ziel zu verteidigen, wenn der Preiswettbewerb weiter nach unten gehe und sich das Wirtschaftswachstum nach den jüngsten Ereignissen im globalen Bankensektor und den Auswirkungen auf den Verbraucher verlangsame.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Tesla-Aktie mit dem Votum "overweight". Das Kursziel laute 220,00 USD. (Analyse vom 27.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:177,84 EUR +0,14% (28.03.2023, 10:57)