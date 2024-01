Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

196,48 EUR -2,88% (17.01.2024, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,08 USD -2,65% (17.01.2024, 16:11)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Innerhalb der letzten zehn Jahre sei der Absatz des US-Elektroautobauers um mehr als die Hälfte pro Jahr geklettert. Erst 2023 habe sich das Tempo etwas abgeschwächt. Und auch 2024 werde es in einem schwierigen Umfeld für Tesla eine Herausforderung. Die Deutsche Bank halte Auslieferungen von 2,1 Mio. Autos für möglich. Dennoch halte CEO Elon Musk krampfhaft an seinen langfristigen Zielen fest: Um das Jahr 2030 wolle er jährlich 20 Mio. Autos verkaufen. Doppelt so viel wie der Volkswagen- oder der Toyota-Konzern. Die Voraussetzungen dafür habe Elon Musk mit seinem hoch profitablem New Manufacturing geschaffen. Damit könne er den Preishebel ansetzen und mit Dumping die traditionellen Autobauer aus dem Zukunftsmarkt Elektroautos drängen.Aber auch Tesla habe derzeit mit dem Marktumfeld zu kämpfen. Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi habe in einem Bericht vom 2. Januar geschrieben, dass das Jahr 2024 für Tesla "schwierig" aussehe, insbesondere im Hinblick auf die Rentabilität. "Wir glauben, dass immer mehr Investoren beginnen werden, das Wachstumsnarrativ des Unternehmens in Frage zu stellen." Colin Rush von Oppenheimer gehe noch einen Schritt weiter. Tesla müsse sein Produktportfolio endlich weiterentwickeln, um weiter zu wachsen, sage Rush.Aussagen des Firmenchefs Elon Musk zu einem höheren Aktienanteil habe Analyst Ryan Brinkman von JP Morgan in einer am Dienstag vorliegenden Studie skeptisch betrachtet. Denn damit nehme eher die Wahrscheinlichkeit zu, dass dieser den Hersteller von Elektroautos verlassen könnte, was schlecht für den Aktienkurs wäre. Für die Anteilseigner außer Elon Musk würde es in diesem Szenario kostspieliger, diesem zu entgehen. Und schließlich werfe sein Vorgehen Fragen bezüglich einer angemessenen Unternehmensführung auf. Brinkmans Kursziel für die Tesla-Aktie laute 135 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: