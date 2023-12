Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Für Tesla würden 2024 und 2025 "ziemlich harte Jahre". Davon sei Toni Sacconaghi von Bernstein Research überzeugt. Er gehe davon aus, dass das Papier des Elektroauto-Herstellers den Peak gesehen habe u8nd sei überzeugt, dass Tesla im nächsten Jahr mit erheblichen Abwärtsrisiken konfrontiert sein werde. Der Druck der Konkurrenz werde zunehmen und der Elektroautohersteller habe ein Nachfrageproblem aufgrund einer schmalen Palette von teuren Fahrzeugen - dem Model 3 und dem Model Y - die auf eine Marktsättigung zusteuern, so Sacconaghi in der Squawk Box von CNBC.

Bernstein-Analyst Sacconaghi sei bereits über einen längeren Zeitraum hinweg negativ gegenüber der Tesla-Aktie eingestellt. Damit gehöre er zu den wenigen Analysten, die zu einem Verkauf des Papiers raten würden.

Fakt sei, dass Tesla mit dem Cybertruck ein äußerst lukratives Marktsegment in den USA betrete. Pickups würden dort zu den beliebtesten Fahrzeugen gehören. Dennoch würden die verkauften Stückzahlen überschaubar bleiben und der neue Cybertruck keinen großen Einfluss auf die Verkaufsstatistik und Umsatzzahlen von Tesla hätten. Gelinge die Serienproduktion jedoch, habe der Cybertruck sicherlich das Potenzial, einmal mehr die Strahlkraft der Marke Tesla zu stärken und die Innovationskraft in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite werde die Konkurrenz für Tesla durch chinesischen Hersteller größer. Der US-Elektroautobauer müsse in Sachen KI und seiner Full Self-Driving-Technologie liefern, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.