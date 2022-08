Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Gegensatz zum letzten Split, der vor zwei Jahren durchgeführt worden sei, habe die Tesla-Aktie in den Folgetagen keine außerordentlich hohen Zugewinne verzeichnet. Gehe es nach den Experten der Deutschen Bank, sollten diese allerdings bald folgen.Nicht alle Wall Street-Analysten seien optimistisch, was Tesla betreffe. Einer der größten Kritiker ist und bleibt Gordon Johnson von GLJ Securities, so Jochen Kauper. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie laute 24,33 Dollar.Optimistisch bleibe dagegen Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank. Nach einem Besuch der Berliner Fabrik sehe der Experte Potenzial für die Aktie bis 375 Dollar. "Wir haben den Eindruck gewonnen, dass Teslas neue lokalisierte Fahrzeugproduktion in Europa ein entscheidender Faktor sein könnte, der Tesla zu einem noch stärkeren Konkurrenten in der Region macht und gleichzeitig die Bruttomargen des Unternehmens steigern dürfte", so Rosner.Rosner habe Investoren in Berlin zu einer Führung durch Teslas neuer Gigafactory empfangen. Testfahrten mit dem Model Y Performance auf der Autobahn hätten auf dem Programm wie auch ein Treffen mit IR-Chef Martin Viecha gestanden.Nach der Rede von FED-Chef Jerome Powell habe die Stimmung an den Märkten einen Dämpfer bekommen. Viele Tech-Werte seien abverkauft worden. Die Tesla-Aktie habe jedoch am Montag im Tagesverlauf wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Aus technischer Sicht muss die Tesla-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 298,53 Dollar überwinden, so dass sich neues Kurspotenzial eröffnet, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link