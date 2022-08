Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.150,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 25.07.2022 375,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 21.07.2022 410,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 21.07.2022 1.000,00 Outperform Credit Suisse Maheep Mandloi 21.07.2022 1.125,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 21.07.2022 850,00 Hold Berenberg Adrian Yanoshik 21.07.2022 815,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 21.07.2022 949,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 21.07.2022 1.050,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 21.07.2022 250,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 21.07.2022 950,00 Neutral BofA Securities John Murphy 21.07.2022 1.293,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 21.07.2022 830,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 21.07.2022 733,00 Market perform Cowen and Company Jeffrey Osborne 21.07.2022 1.175,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 21.07.2022 450,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 21.07.2022 1.100,00 Outperform RBC Capital Markets Joseph Spak 20.07.2022 1.100,00 Buy UBS Patrick Hummel 20.07.2022 1.000,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 20.07.2022 850,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger 19.07.2022



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.08.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.293,00 oder 250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 20.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, habe Tesla trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferketten-Probleme den Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppelt. Der Elektroautobauer habe unter dem Strich 2,3 Mrd. Dollar und damit 98% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Im Vorquartal habe das Ergebnis allerdings noch bei deutlich höheren 3,3 Mrd. Dollar gelegen. Analysten hätten dennoch mit deutlich weniger Gewinn gerechnet.Den Umsatz habe Tesla um 42% auf 16,9 Mrd. Dollar gesteigert. Tesla habe trotz der jüngsten Schwierigkeiten seine Jahresziele bestätigt und eine "rekordbrechende" zweite Jahreshälfte in Aussicht gestellt. Überraschende Neuigkeiten habe Tesla zu seinem Bitcoin-Bestand geliefert: Rund 75 Prozent davon habe der Konzern zum Quartalsende verkauft, was den Cash-Bestand in der Bilanz um 936 Millionen Dollar erhöht habe. Tesla habe 2021 rund 1,5 Mrd. Dollar in Bitcoins investiert, sich aber wenig später schon wieder von einem Teil davon getrennt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Oppenheimer, Colin Rusch, in einer Analyse vom 21.07.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute 1.293 USD. Rusch merke an, dass Tesla in einem herausfordernden Quartal, das in einem herausfordernden Quartal mit Aufwärtspotenzial aus seinen Nicht-Automobilgeschäften und einem besser als erwarteten operativen Leverage gekommen sei, weitgehend übereinstimmende Fertigungsergebnisse im zweiten Quartal veröffentlicht habe, dass es mehrere bemerkenswerte Technologie- und Geschäftsmodell-Takeaways gegeben habe.Erstens scheinen sich die Lieferkette und der Fertigungsdurchsatz in den Werken in Austin und Berlin gut zu entwickeln. Zweitens scheine die Problemlösung für die 4680-Rampe Fortschritte in Richtung akzeptabler Erträge zu machen. Drittens strebe FSD eine vollständige Einführung der Funktionalität bis zum Jahresende zusammen mit einer Preiserhöhung an. Schließlich sehe er allmählich Potenzial für eine Steigerung der Betriebsmarge auf 25% angesichts einer Skalierung und eines OpEx-Managements ähnlich wie bei führenden Technologieplattformen.Alles in allem sehe Rusch weiterhin, dass Tesla sowohl die Produktkosten als auch den Wert gegenüber den Mitbewerbern antreibe, und bleibe in Bezug auf die Aktien optimistisch.Irwin bleibe bei einer überhöhten Bewertung vorsichtig, während sich der Wettbewerb eindeutig verschärfe und Aktienverluste unvermeidlich seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: