Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 73,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 19.07.2022 1.125,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 18.07.2022 1.000,00 Outperform Credit Suisse Maheep Mandloi 18.07.2022 380,00 Underweight Barclays Brian Johnson 15.07.2022 1.150,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 14.07.2022 1.000,00 Buy Truist William Stein 13.07.2022 801,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 13.07.2022 1.100,00 Buy UBS Patrick Hummel 06.07.2022 385,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 05.07.2022 925,00 Neutral BofA Securities John Murphy 05.07.2022 - Outperform Oppenheimer Colin Rusch 05.07.2022 1.000,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 05.07.2022 1.000,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 03.07.2022 1.050,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 03.07.2022 1.150,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 27.06.2022 1.100,00 Outperform RBC Capital Markets Joseph Spak 12.06.2022 450,00 Underperform Bernstein Research Neil Beveridge 01.06.2022 900,00 Hold Berenberg Adrian Yanoshik 09.05.2022

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

732,60 EUR +1,67% (20.07.2022, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

733,30 EUR +2,95% (20.07.2022, 10:58)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

736,59 USD +2,07% (19.07.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.150,00 oder 73,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 20.07.2022 nachbörslich die Zahlen für das zweite Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Morgan Stanley, Adam Jonas, in einer Analyse vom 14.07.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 1.200,00 auf 1.150,00 USD gesenkt. Jonas nehme "erhebliche Kürzungen" bei Prognosen vor, insbesondere im Geschäftsjahr 23, um das sich verlangsamende Wachstum und den Gegenwind bei Krediten widerzuspiegeln. Er stelle fest, dass seine Prognosen durch die Kürzungen seiner Umsatz- und EBITDA-Schätzung um 5% bis 10% oder mehr unter den Konsenserwartungen lägen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 19.07.2022 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel wurde von 67,00 auf 73,00 USD angehoben. Der Analyst erwarte, dass Tesla bessere Margen melden werde, jedoch mit einem Gewinn- und Umsatzverlust. Er sei der Meinung, dass sich der Kommentar zu den Erwartungen für das dritte Quartal und den Gesamtjahresumsatz "als entscheidend erweisen könnte".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie: