Hamburg (www.aktiencheck.de) - In Reaktion auf die Angriffe der Hamas Terrororganisation auf Israel sind sowohl die Öl- als auch die Gaspreise kräftig gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



An den Ölmärkten werde gemutmaßt, dass das Friedensabkommen, das in den vergangene Monaten zwischen Saudi-Arabien und Israel näher an einen Abschluss gerückt sei, nunmehr scheitere. Saudi-Arabien habe den USA, die im Gegenzug eine Art offizielle Schutzmacht für Saudi-Arabien sein würden, zugesagt, als Gegenleistung die Ölförderung wieder anzuheben. Ohne Friedensabkommen dürfte diese Zusage nicht mehr gelten. Außerdem habe die USA die Sanktionskontrollen gegen Iran in den vergangenen Monaten scheinbar gelockert, wodurch der Iran mehr Öl habe ausführen können. Durch die Hamas-Angriffe, die der Iran möglicherweise aktiv mit vorbereitet habe, dürften die Ölsanktionen gegen den Iran wieder verschärft werden. Der Gaspreis wiederum sei in den vergangenen Tagen in die Höhe geschossen, weil Israel ein Gasfeld vor seiner Küste wegen des Kriegs geschlossen habe. Grundsätzlich werde dieser Krieg im Nahen Osten die Unsicherheit über die Versorgung mit Öl und Gas erhöhen. (12.10.2023/ac/a/m)





