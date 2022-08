Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,60 EUR -0,62% (16.08.2022, 13:47)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

303,00 HKD +0,87% (16.08.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,49 USD -1,57% (15.08.2022, 21:40)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Vor allem zwei China-Aktien aus dem Internet-Sektor stünden heute im Fokus: Rund 10 Prozent verliere der Kurs der Aktie von Liefergigant Meituan . Tencent wiederum lege vom Tagestief zeitweise fast fünf Prozent zu. Diese gegensätzlichen Bewegungen der Aktienkurse würden zusammenhängen. Auslöser sei eine Agentur-Nachricht.Tencent wolle mindestens einen Großteil seiner Beteiligung an Meituan verkaufen, berichte Reuters. Das würde derzeit einem Volumen von etwa 24 Milliarden Dollar entsprechen. Tencent besitze etwa 19 Prozent von Meituan.In den vergangenen Monaten habe Tencent bereits Aktien-Pakete von Sea Limited ( ISIN US81141R1005 WKN A2H5LX ) und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) abgestoßen.Das Geschäft von Meituan sei reif, zudem könnte Tencent mit dem Verkauf mögliche Bedenken der chinesischen Kartellbehörden entkräften. Die Auswirkungen auf das Tagesgeschäft der Konzerne wären voraussichtlich minimal. Kurzfristig könnte es allerdings etwas Druck auf den Meituan-Kus geben, was durch den heutigen Kursrutsch vorweggenommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: