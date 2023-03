Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

40,805 EUR +2,01% (13.03.2023, 19:37)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Die Aktie von Tencent habe sich im Zuge der jüngsten Korrekturbewegung relativ gut gehalten. Neben dem Ende des Gaming-Lockdowns in China könnten auch die spannenden Beteiligungen des chinesischen Tech-Unternehmens ein Grund dafür sein. Dieses Jahr könnte es diesbezüglich sogar einen Börsengang in den USA geben.So habe vor einigen Tagen das Londoner Finanzmagazin International Financing Review unter Berufung auf Insider berichtet, dass WeDoctor einen Börsengang in den USA plane. Bereits zuvor habe Bloomberg über entsprechende Pläne berichtet. Demnach sei Ende April ein IPO in Hongkong oder den USA geplant. Nun solle sich WeDoctor für die USA entschieden haben und möglicherweise bereits in der laufenden Jahreshälfte an die Börse kommen. Entsprechende Pläne sollten bereits bei Chinas Internet-Aufsichtsbehörde liegen. Diese müsse erst noch ihre Genehmigung erteilen, bevor WeDoctor mit seiner Bewerbung in den USA fortfahren könne.WeDoctor sei eine von Chinas führenden Online-Gesundheitsplattformen. Die Idee: In einer alternden, zunehmend digitalisierten Gesellschaft steige der Bedarf an medizinischen Dienstleistungen, die (teilweise) online abgewickelt würden. Das könnten zum Beispiel auch Termine mit einem Arzt sein. Tencent halte nach letztem Stand knapp neun Prozent an WeDoctor. Das Unternehmen sei vor etwas mehr als zwei Jahren bei einer Finanzierungsrunde mit etwa sieben Milliarden Dollar bewertet worden.Welchen Börsenwert WeDoctor anstrebe und wie viele Anteile zu welchem Preis zum Börsenstart verkauft werden sollten, sei noch nicht bekannt.Es wäre ein gutes Signal für China-Tech-Aktien in den USA, falls der Börsengang tatsächlich (erfolgreich) über die Bühne gehen sollte. Tencent hat sich innerhalb der laufenden Korrekturbewegung bei chinesischen Internet-Aktien relativ gut gehalten, ist aber derzeit aus "Aktionär"-Sicht kein zwingender Kauf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.