Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (28.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der chinesische Gaming- und Social-Media-Gigant steige heute deutlich in der Gunst der Anleger. Der Kurs der Tencent-Aktie lege zeitweise rund sieben Prozent zu. Neben einer spannenden Nachricht vom Unternehmen dürfte die Aktie indirekt auch von den Plänen eines Rivalen profitieren.Tencent habe heute angekündigt, dass das Unternehmen die Einführung von Abonnement-Modellen für WeChat-Video-Accounts plane. Der genaue Start-Zeitpunkt sei allerdings nicht kommuniziert worden. Tencent wolle die Ersteller von Videos beim Einrichten von Bereichen für Bezahlinhalte unterstützen.Bereits 2022 sei der Umsatz im Live-Streaming-E-Commerce auf WeChat-Video-Accounts um 800 Prozent gestiegen. Ein Erfolg in diesem boomenden Bereich sei wichtig für Tencent, um sich gegen Konkurrenten wie TikTok (ByteDance) zu behaupten.Zudem dürfte die Tencent-Aktie heute von der Nachricht profitieren, dass Alibaba eine Aufspaltung in mehrere Geschäftsbereiche plane. Der China-Gigant könnte somit einerseits auf den gestiegenen Regulierungsdruck reagieren, wolle aber nach eigenen Angaben auch den Shareholder-Value steigern, weil durch die Spaltung das Wachstum vorangetrieben und Werte besser sichtbar werden sollten.Nach den soliden Ergebnissen vor einigen Tagen bleibe der Nachrichtenfluss rund um Tencent positiv. Auch der Gaming-Lockdown dürfte Geschichte sein. Es bleibe zudem dabei, dass die Aktie charttechnisch relativ gut aussehe.Die Aktie ist zwar keine laufende "Aktionär"-Empfehlung, für investierte Anleger drängt sich ein Verkauf derzeit allerdings nicht auf, so Lars Friedrich. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link