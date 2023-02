Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (20.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Es sei das größte Ding der Tech-Szene gewesen, bevor der Chatbot-Hype gekommen sei: das Metaversum. Jedes Unternehmen, das etwas auf seine digitale Innovationsfähigkeit gehalten habe, habe dabei sein wollen. Inzwischen sei die Aufregung um das Schlagwort deutlich abgekühlt. Mit Tencent habe ein chinesischer Tech-Gigant Konsequenzen gezogen.Der Gaming- und Social-Media-Platzhirsch stelle die Entwicklung von Virtual-Reality-Hardware ein, habe die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider Ende vergangener Woche berichtet. Grund dafür sollten Schwierigkeiten beim Erreichen schneller Rentabilität sein. Zudem sollten die erforderlichen Investitionen für ein konkurrenzfähiges Produkt sehr hoch sein. Unterm Strich wäre vor 2027 wohl kein Gewinn abgefallen.Auch der Kauf von Black Shark, einem chinesischen Tech-Unternehmen aus dem Xiaomi-Universum, das vor allem für seine Gaming-Smartphones bekannt sei, sei abgeblasen worden. Ursprünglich sollten rund 1.000 Mitarbeiter von Black Shark in Tencents Virtual-Reality-Abteilung wechseln. Inwiefern bei dieser Entscheidung auch Kartellbedenken von Chinas Behörden eine Rolle gespielt hätten, sei unklar.Black Shark solle nun sogar Probleme haben, seinen Mitarbeitern zugesagte Abfindungen zu zahlen. Das habe die South China Morning Post vor einer Woche berichtet. Demnach solle Black Shark bereits in den vergangenen Monaten sukzessive Personal entlassen haben. Von 1.000 Mitarbeitern sollten nur noch etwas mehr als 100 beim Unternehmen arbeiten.Zwar habe Tencent zig Milliarden in finanzieller Feuerkraft in der Hinterhand, aber der Stopp sei besser, als den Weg von Meta zu beschreiten und einen Großteil des verfügbaren Kapitals in ein Projekt zu stecken, bei dem Gewinne erst in zig Jahren winken würden - wenn überhaupt. Ohnehin habe sich Tencent bislang nicht als Hardware-Hersteller hervorgetan. Die laufende Korrektur-Bewegung bei der Tencent-Aktie in den vergangenen Tagen sei nach dem starken Anstieg zuvor normal.Die Aktie ist derzeit aber kein expliziter "Aktionär"-Favorit, so Lars Friedrich. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link