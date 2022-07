Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) weiterhin mit "kaufen" ein.Das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022 von Tencent sei äußerst ernüchternd ausgefallen. Nicht nur, dass der chinesische Tech-Gigant zum zweiten Mal in Folge kein zweistelliges Umsatzwachstum habe vermelden können, diesmal sei das Umsatz-"Wachstum" im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 0,1% regelrecht stagniert. Auch der bereinigte Nettogewinn habe sich um 23% verringert und somit knapp die Analystenschätzungen verfehlt. Abgesehen vom schwachen konjunkturellem Umfeld sei dies vor allem den einschneidenden Regulierungsmaßnahmen Pekings geschuldet. Die chinesische Regierung habe nicht nur "monopolistische Praktiken" von Großkonzernen im Visier, sondern gehe auch rigoros gegen Spielsucht bei Minderjährigen vor. Diese dürften seit einigen Monaten nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen, ein Geschäftsfeld, welches rund ein Drittel des Umsatzes von Tencent ausmache.Des Weiteren hätten die chinesischen Behörden von Juli 2021 bis April 2022 keine neuen Videospiel-Lizenzen erteilt, ein herber Schlag für Größen der Industrie wie Tencent und Netease. Zwar seien in diesem Jahr mittlerweile 105 solcher Lizenzen (60 davon im Juni) ausgestellt worden, allerdings sei von diesen keine für Tencent vorgesehen gewesen. Dennoch sei der Schritt von vielen Marktteilnehmern als positives Signal einer zukünftig moderateren Gangart gewertet worden.Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte sowie der leicht positiven Signale aus Peking seine Kaufempfehlung weiterhin aufrechterhalten, senkt aber das Kursziel auf HKD 390. Allerdings weise er an dieser Stelle auch aufgrund der nach wie vor nicht einschätzbaren politischen Situation konkret auf den spekulativen Charakter dieser Empfehlung hin.Hinweis: Beim Handel der Aktien über die Börse Hong Kong könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in Frankfurt - mit der ISIN US88032Q1094 WKN A0YHJ8 (Verhältnis 1:1; letzter Kurs: EUR 42,0). Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko), wobei eine dauerhafte Notiz nicht zu 100% garantiert werden könne. (Analyse vom 07.07.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.