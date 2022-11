Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

34,485 EUR -1,61% (24.11.2022, 09:41)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

280,40 HKD -0,57% (24.11.2022, 09:08)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,95 USD +0,85% (23.11.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Chinesische Minderjährige dürften seit einem Jahr nicht mehr als drei Stunden pro Woche Online-Spiele zocken. Nun gebe es Anzeichen dafür, dass Peking bei diesem strengen Vorgehen Milde walten lasse. Gute Nachrichten für den Internetriesen Tencent, der am gestrigen Mittwoch zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet habe.Um den Kurs zu stützen, habe Tencent in letzter Zeit seine Aktienrückkäufe verstärkt. Im bisherigen Jahresverlauf habe Tencent bereits 65,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Gestern habe das Unternehmen erneut aufgestockt und 1,25 Millionen Aktien für 352,2 Millionen Yuan zurückgekauft.Positiv sei zudem ein aktueller Bericht des Forschungsunternehmens CNG und dem China Game Industry Group Committee. Dieser habe die Fortschritte bei der Verringerung der Spielsucht bei Minderjährigen gelobt. Demnach hätten sich mehr als 70 Prozent der Minderjährigen an die Vorschrift gehalten, weniger als drei Stunden pro Woche zu gamen. Dies habe sich auch bei Tencent gezeigt: Die Zeit, die Kinder mit Video-Spielen des Konzerns verbracht hätten, sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 92 Prozent gesunken.Nach einer längeren Aufwärtsbewegung konsolidiere die Tencent-Aktie aktuell wieder. Eine Wiederaufnahme der Rally sei derzeit unwahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rate dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Börsenplätze Tencent-Aktie: