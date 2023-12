Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Gaming-Riesen Tencent sei am Freitag im asiatischen Handel stark unter Druck gekommen. Sie habe zwischenzeitlich mehr als 15 Prozent verloren. Grund dafür sei gewesen, dass die chinesischen Behörden weitere Vorschriften zur Begrenzung der Ausgaben für Online-Spiele bekannt gegeben hätten.Die National Press and Publication Administration (NPPA) - die für die Lizenzierung und Regulierung von Videospielen in China zuständige Einrichtung - habe gesagt, dass sie Ausgabenbeschränkungen für Online-Spiele einführen und die Betreiber verpflichten werde, diese klar in ihren Spielen zu präsentieren.Die vorgeschlagenen Regeln seien die neuesten Schritte in einer Reihe von Maßnahmen gegen Online-Spiele der chinesischen Behörden, die wiederholt Bedenken hinsichtlich der Videospiel- und Internetabhängigkeit in der Jugend des Landes geäußert hätten.Die neuen Einschränkungen stünden jedoch im Widerspruch zu früheren Signalen aus China, wonach das Land die Beschränkungen für seine Internetgiganten lockern werde, um das Wirtschaftswachstum im Land anzukurbeln.Tencent habe im dritten Quartal ein gewisses Wachstum der Umsätze aus Spielen verzeichnet, obwohl ein Großteil davon aus dem internationalen Markt stamme. Der Umsatz aus Value Added Services, zu denen Mikrotransaktionen in Videospielen gehören würden, sei nur um vier Prozent gegenüber dem Vorquartal, allerdings immerhin zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Die neuen Regulierungen seien ein Schlag ins Gesicht für Tencent und andere chinesische Spielehersteller. Wie sich diese auf die Umsätze des Unternehmens auswirken würden, bleibe abzuwarten. Anleger beachten den Stopp bei 28,00 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link