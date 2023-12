Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (05.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Wer bei Aktien wie Alibaba und Tencent investiert sei, habe in den vergangenen Jahren einiges aushalten müssen. Allerdings sehe die Lage für chinesische Festlandinvestoren nicht wirklich besser aus. Shanghai Composite und Co seien im Abwärtstrend - und Ausweichmöglichkeiten gebe es für Privatanleger in China kaum.In China könnten Anleger ihr Geld praktisch nur an den Festlandbörsen investieren. Ausländische Anleger hingegen würden in Hongkong, den USA oder Frankfurt investieren und dabei oft nur sogenannte ADRs, aktienähnliche Hinterlegungsscheine, kaufen. Eine Krückenkonstruktion, weil ausländischen Privatanlegern wiederum der direkte Zugang zu chinesischen Anteilen verwehrt sei.Ein Verlust für ausländische Privatanleger? Nun ja, Chinas Festlandbörsen würden als eher speziell gelten. Das unterstreiche auch eine Aussage aus einem Interview, das Barry Gill, Head of Investments bei UBS Asset Management, mit Dr. Keyu Jin, chinesische Wirtschaftswissenschaftlerin und Associate Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics, für eine Kundenpublikation geführt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: