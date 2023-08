Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,59 EUR -2,49% (16.08.2023, 16:54)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Tencent habe am Mittwoch seine Q2-Zahlen veröffentlicht. Der chinesische Gaming- und Social-Media-Gigant sei zwar gewachsen, habe damit jeoch keine Pluspunkte bei den Analysten sammeln können. Die gesamte chinesische Wirtschaft befinde sich nach wie vor in einer schwierigen Lage. Aus Peking gebe es aber gute Nachrichten.So könnte erstmals seit der Finanzkrise 2008 die sogenannte Stempelsteuer (0,1% des Handelswerts) auf gehandelte Aktien gesenkt werden. Aufseher im Finanzministerium in Peking würden derzeit einen entsprechenden Gesetzesentwurf diskutieren.Tencent sei im zweiten Quartal gewachsen, habe allerdings die Markterwartungen verfehlt. China diskutiere derweil eine Reduktion der Repressalien, welche das Wirtschaftswachstum belasten würden. Werde der Entwurf durchgesetzt, dürften Unternehmen wie Tencent davon profitieren. Bis dahin bestehe für Anleger kein konkreter Handlungsbedarf. Die Aktie sei zwar keine laufende "Der Aktionär"-Empfehlung, für bereits investierte Anleger dränge sich ein Verkauf derzeit aber nicht auf, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: