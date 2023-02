Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,90 EUR -2,92% (14.02.2023, 16:33)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Vom Tief habe sich die Tencent-Aktie seit vergangenem Herbst zeitweise verdoppelt. Die Korrekturbewegung beim Kurs des chinesischen Gaming-Giganten falle hingegen bislang ziemlich bescheiden aus. Denn: Neben der allgemeinen China-Erholung habe es bei Tencent zuletzt auch spezifische gute Nachrichten für das operative Geschäft gegeben.China habe jüngst wieder Lizenzen für Games in seinem Land verteilt. Nachdem Tencent mehrere Quartale praktisch keine neuen Gaming-Hits in seiner Heimat habe veröffentlichen dürfen, habe die chinesische Aufsicht nun zum zweiten Mal auch für Tencent-Entwicklungen grünes Licht gegeben. Insgesamt seien 87 Online-Gaming-Lizenzen vergeben worden.Angesichts dieser Entwicklung plane Tencent nun auch den Start einer "Valorant"-E-Sport-Liga, wenn der Shooter-Hit dieses Jahr sein Debüt in China feiere, berichte Bloomberg. Demnach könnte es bereits im Sommer ein Turnier mit Top-Spielern geben. Zur Einordnung: Die Pro-Liga für "League of Legends" habe in China in den ersten zwei Jahren rund 150 Millionen Dollar Umsatz durch den Verkauf von Merch, Medienrechten und Tickets generiert.Der "Gaming-Lockdown" in China sei im Dezember praktisch aufgehoben worden. Die chinesische Medienbehörde habe zuvor die Vergabe von Vertriebslizenzen für neue, ausländische Videospiele komplett gestoppt. Im Dezember habe es dann gleich Freigaben für insgesamt 45 Spiele gegeben.Die neuen Genehmigungen würden die Entspannung im chinesischen Gaming-Sektor unterstreichen. Zwar gebe es immer noch Spielzeitbeschränkungen für Jugendliche (und diese würden wohl auch nicht verschwinden), aber Tencent könne nun offenbar wieder relativ normal seinem Geschäft nachgehen. Momentan favorisiert DER AKTIONÄR jedoch, wie in den jüngsten Ausgaben kommuniziert, andere chinesische Internet-Aktien, so Lars Friedrich. (Analyse vom 14.02.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link