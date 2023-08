ISIN Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der am Donnerstag in den USA beantragte Gläubigerschutz des großen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande als auch die schwächelnde Wirtschaft in China würden derzeit die Aktienmärkte weltweit belasten. Bei Tencent, dem größten Onlinespielanbieter Chinas, würden die Geschäfte gut laufen. Obwohl die US-Technologieaktien am Donnerstag vermehrt zur Schwäche geneigt hätten, sei das Konzernergebnis der Chinesen mit einem Kursplus von mehr als 5% zum US-Handelsschluss honoriert worden.Tencent habe von den Tiefstkursen Ende Oktober des letzten Jahres mehr als 40% zugelegt und hänge derzeit an der 200-Tage-Linie fest. Mit Überschreiten dieser wichtigen Chartmarke würde ein Kaufsignal ausgelöst werden. Aus aktueller Sicht sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:37,60 EUR -3,22% (18.08.2023, 15:45)