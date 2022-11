Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,595 EUR +5,31% (16.11.2022, 19:29)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

294,40 HKD +2,22% (16.11.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

39,25 USD +7,09% (16.11.2022, 19:21)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (16.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Rund 45 Prozent habe der Kurs der Tencent-Aktie in den vergangenen Wochen zugelegt. Heute sei es mit den Quartalszahlen erneut mehr als fünf Prozent aufwärts gegangen. Dabei habe der Umsatz mit 140,1 Milliarden Yuan unter dem Analysten-Konsens von 141,4 Milliarden gelegen. Aber Tencent habe auch gute Nachrichten für Investoren und Marktbeobachter gehabt.Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,6 Prozent gesunken. Aber auf der Gewinnseite habe Tencent über den Erwartungen abgeliefert: Net income 39,9 Milliarden Yuan (plus 1,1 Prozent; geschätzt: 25,2 Milliarden). Operating profit 51,6 Milliarden Yuan (geschätzt: 35,4 Milliarden Yuan).Außerdem habe Tencent angekündigt, seine 958 Millionen Meituan-Aktien an seine Aktionäre auszuschütten. Für je 10 Tencent-Aktien gebe es eine Meituan-Aktie. Zu Beginn des Jahres habe Tencent bereits JD.com-Aktien ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) unter seinen Anlegern verteilt. Außerdem wolle Tencent Kosten sparen - eine neue Entlassungswelle stehe an.Das Tencent-Management habe sich zudem zuversichtlich geäußert, dass der China-Konzern demnächst wieder Genehmigungen in seiner Heimat für die Veröffentlichung großer Spiele erhalten könnte. Das sollte dann auch das Umsatzwachstum wieder ankurbeln, wenn das makroökonomische Umfeld halbwegs mitspiele.Ein Kauf drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 16.11.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link