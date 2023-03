Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der chinesische Internet-Gigant habe heute seine Zahlen veröffentlicht. Diese hätten deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen. Der Kurs reagiere zunächst trotzdem kaum und liege nur leicht im Plus. Alte Wachstumsträger wie Fintech und Cloud hätten offenbar erst einmal ausgedient. Auch beim Gaming laufe es zumindest innerhalb Chinas nicht besonders.Der Umsatz sei im abgelaufenen Quartal um 0,5 Prozent auf 145 Milliarden Yuan (20,8 Milliarden Dollar) gestiegen. Prognostiziert worden sei im Vorfeld von Analysten ein Rückgang um 0,2 Prozent auf 143,85 Milliarden Yuan. Das sei also schon mal besser gelaufen als erwartet.Der Profit auf IFRS-Basis habe 106,7 Milliarden Yuan (15,3 Milliarden Dollar) betragen und damit 12 Prozent über dem Ergebnis im Vorjahreszeitraum gelegen. Ein Anstieg um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hätten zumindest laut Bloomberg im Vorfeld mit einem sehr deutlichen Rückgang gerechnet (Zitat: "Bei Tencent werde derzeit ein Nettogewinn von knapp 29 Milliarden Yuan erwartet. Das wäre ein Rückgang um 69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal"). Allerdings schreibe die "Financial Times" heute, der Nettogewinn von 29,7 Milliarden Yuan liege leicht über den Erwartungen und entspreche einem Anstieg von 19 Prozent. Womöglich seien gestern an dieser Stelle vom Datenanbieter unterschiedliche Gewinnberechnungsmethoden zusammengeworfen worden.Tencent habe jedenfalls unter anderem von einem Einmaleffekt profitiert (Verkäufe von Meituan-Aktien). Sparmaßnahmen im Bereich Vertrieb und Marketing hätten zu besseren Margen geführt.Insgesamt sei 2022 trotzdem ein eher schwaches Jahr für Tencent gewesen, was aber angesichts der Regulierungskeule für den chinesischen Tech-Sektor und der Covid-Lockdowns schon relativ klar gewesen sei. Der Umsatz sei um ein Prozent gesunken. Beim Gewinn sei es 16 Prozent abwärts gegangen. Vor allem im Bereich Fintech und Cloud laufe es inzwischen nicht mehr so gut wie früher für Tencent.Erwartungsgemäß solide Ergebnisse. Die Messlatte habe aber auch niedrig gelegen. In China rechne Tencent offenbar nicht mehr mit dem großen Wachstum. Spannend werde, ob die Auslandsexpansion gelinge. Dabei würden sich chinesische Unternehmen bislang - sowohl aus politischen als auch kulturellen Gründen - eher schwer tun. Ob Tencent seine Kompetenzen im Bereich KI in Gewinne ummünzen könne, müsse sich ebenfalls erst zeigen.Ein Kauf drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. Charttechnisch sehe die Aktie aber relativ gut aus. (Analyse vom 22.03.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.