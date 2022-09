Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,40 EUR -3,99% (08.09.2022, 20:17)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

301,80 HKD -3,15% (08.09.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (08.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Es werde wohl weiter abgeladen an der Börse in Hongkong. Bei Tencent deute einiges darauf hin, dass die nächsten Aktienpakete auf den Markt geschmissen würden. Der Kurs der Aktie bleibe dementsprechend unter Druck. Tencent verliere heute rund zweieinhalb Prozent. Dabei komme die jüngste Entwicklung eigentlich nicht überraschend.Ein Tencent-Aktienpaket im Wert von etwa 7,6 Milliarden Dollar sei im Clearing-System der Hongkonger Börse aufgetaucht. Das deute auf den bevorstehenden Verkauf durch einen Großinvestor hin. Kurz darauf habe Prosus mitgeteilt, der womöglich anstehende Verkauf werde helfen, das eigene Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren.Prosus sei eine Beteiligungsgesellschaft, die hauptsächlich aus Tencent-Aktien bestehe. Jahrelang sei die Prosus-Aktie mit einem mehr oder weniger deutlichen Abschlag zum eigentlich Wert gehandelt worden. Bereits vor einigen Monaten habe Prosus angekündigt, zunehmend Tencent-Aktien zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren und durch den Rückkauf eigener Aktien den eigentlichen Wert des Portfolios zu heben.Auch bei anderen China-Giganten werde dieser Tage von langjährigen Großinvestoren abgeladen. Warren Buffetts Berkshire Hathaway trenne sich zumindest von einem Teil seiner BYD-Aktien. Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank verkaufe Alibaba-Anteile, um seine eigene finanzielle Situation zu verbessern, nachdem zahlreiche junge Tech-Beteiligungen im Zuge der Börsenturbulenzen arg an (Kurs-)Wert verloren hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: