Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

40,70 EUR +1,37% (21.03.2023, 18:31)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der chinesische Social-Media- und Gaming-Gigant lege am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Im Vorfeld habe sich die Tencent-Aktie relativ gut gehalten. Und nach den jüngsten Nachrichten aus China dürfte die Messlatte eher niedrig liegen. Aber werde das reichen? "Der Aktionär" gebe einen Überblick.Ob BAIDU, Alibaba oder PDD: Viele chinesische Aktien aus dem Tech-Universum seien in den vergangenen Wochen nach Vorlage ihrer Zahlen unter Druck geraten. Bei Tencent werde derzeit ein Nettogewinn von knapp 29 Milliarden Yuan (etwa 4,2 Milliarden Dollar) erwartet. Das wäre ein Rückgang um 69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Beim Gewinn werde ein Rückgang um 0,2 Prozent auf 143,85 Milliarden Yuan prognostiziert.Die Schätzungen allein würden allerdings wenig sagen. Auch bei den Konkurrenten habe die Messlatte niedrig gelegen und selbst eher positive Überraschungen hätten zu Abverkäufen geführt. Insofern seien zwar Rückgänge in den Schätzungen enthalten, könnten aber im Endeffekt trotzdem zu Abverkäufen führen, wobei sich die Volatilität bei Tencent erfahrungsgemäß in Grenzen halte.Spannend werde vor allem Tencents Ausblick auf das Gaming-Geschäft, nachdem Chinas Behörden in dem Bereich zuletzt etwas gelockert hätten.Analysten hätten seit Jahresbeginn das Kursziel für Tencent im Schnitt um 17 Prozent erhöht und würden etwa ein Drittel Aufwärtspotenzial sehen, auch nachdem Tencents Marktwert seit vergangenem Oktober bereits rund 160 Milliarden Dollar habe zulegen können. (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link