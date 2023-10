Börsenplätze Tempest Therapeutics-Aktie:



Kurzprofil Tempest Therapeutics Inc.:



Tempest Therapeutics, Inc. (ISIN: US87978U1088, WKN: A3CSM8, Ticker-Symbol: 3OS, NASDAQ-Symbol: TPST) ist ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika, die sowohl gezielte als auch immunvermittelte Mechanismen zur Behandlung eines breiten Spektrums von Tumoren kombinieren. (12.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tempest Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tempest Therapeutics Inc. (ISIN: US87978U1088, WKN: A3CSM8, Ticker-Symbol: 3OS, NASDAQ-Symbol: TPST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Plus 3.764 Prozent - so etwas bekomme man auf der Kurstafel nur selten zu sehen. Doch der Aktie von Tempest Therapeutics sei am Mittwoch dieser Mega-Kurssprung gelungen, nachdem das Unternehmen Studienergebnisse für sein Krebsmedikament veröffentlicht habe.Der Medikamentenkandidat TPST-1120 habe in Kombination mit den Roche-Arzneimitteln Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) seine klinische Überlegenheit als Erstlinienbehandlung für inoperable oder metastasierende hepatozelluläre Karzinome gezeigt. Beim hepatozelluläre Karzinom handele es sich um eine aggressive Krebsart, von der Forscher erwarten würden, dass sie bis 2030 die dritthäufigste Krebstodesursache sein werde.Laut den Studiendaten von Tempest habe die Kombination mit TPST-1120 bei 30 Prozent der Patienten zu einer objektiven Tumorreduktion geführt, während bei alleiniger Anwendung der Roche-Arzneimittel nur ein Wert von 13,3 Prozent erzielt worden sei. Die Medikamenten-Kombination mit TPST-1120 sei also in der Lage, die Gesamtüberlebenschance der Patienten zu erhöhen. Patienten, die mit der Dreifachtherapie behandelt worden seien, hätten ein medianes progressionsfreies Überleben von sieben Monaten gegenüber 4,3 Monaten bei Patienten gehabt, die nur mit Tecentriq und Avastin behandelt worden seien, so Tempest.Tempest Therapeutics hat ein gigantisches Kursfeuerwerk gezündet, wie es nur Biotech-Aktien können, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link