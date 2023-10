Tradegate-Aktienkurs Tempest Therapeutics-Aktie:

6,35 EUR +42,38% (12.10.2023, 12:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tempest Therapeutics-Aktie:

9,77 USD +3.972,53% (11.10.2023, 22:00)



ISIN XYZ-Aktie:

US87978U1088



WKN XYZ-Aktie:

A3CSM8



Ticker-Symbol XYZ-Aktie:

3OS



NASDAQ-Symbol XYZ-Aktie:

TPST



Kurzprofil Tempest Therapeutics Inc.:



Tempest Therapeutics, Inc. (ISIN: US87978U1088, WKN: A3CSM8, Ticker-Symbol: 3OS, NASDAQ-Symbol: TPST) ist ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika, die sowohl gezielte als auch immunvermittelte Mechanismen zur Behandlung eines breiten Spektrums von Tumoren kombinieren. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tempest Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tempest Therapeutics Inc. (ISIN: US87978U1088, WKN: A3CSM8, Ticker-Symbol: 3OS, NASDAQ-Symbol: TPST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Tempest Therapeutics habe am Mittwoch einen gewaltigen Kurssprung hingelegt. Fast 4.000 Prozent auf 9,77 Dollar habe die Aktie zulegen können. Grund seien starke Studienergebnisse einer Kombi-Therapie des Pipelinekandidaten TPST-1120 des Unternehmens mit den Roche-Mitteln Tecentriq und Avastin gewesen.Die Dreifachtherapie habe sich bei der Behandlung des hepatozellulären Karzinoms (HCC), einer weit verbreiteten Art von Leberkrebs, als vielversprechend erwiesen. Sie habe in den Studien bei HCC-Patienten eine Steigerung des mittleren progressionsfreien Überlebens auf sieben Monate gezeigt, gegenüber 4,3 Monaten bei Tecentriq und Avastin allein. Experten würden damit rechnen, dass HCC voraussichtlich bis 2030 die dritthäufigste Krebstodesursache sein werde.Bis zu einer Zulassung sei jedoch noch ein weiter Weg, das Programm durchlaufe derzeit die Phase 1b/2. Tempest Therapeutics werde in den kommenden Monaten zudem einiges an Kapitalbedarf haben. Dies könnte erneuten Druck für die Aktie bedeuten. Nach dem Kurssprung sei das Papier in jedem Fall heiß gelaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tempest Therapeutics-Aktie: