Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,13 EUR -0,83% (25.04.2023, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,14 EUR 0,00% (26.04.2023, 10:22)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (26.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Telekom Austria habe Ergebnisse veröffentlicht, die in Bezug auf die operativen Posten den RBI- und den Konsensschätzungen entsprochen hätten. Das Nettoeinkommen habe 5,9% unter der RBIe und 8,0% unter den Konsensschätzungen gelegen. Die leichte Abweichung von den RBI-Schätzungen sei auf Nettofinanzierungskosten in Höhe von EUR 21 Mio. zurückzuführen, während die Analysten der RBI optimistischer von EUR 13 Mio. ausgegangen seien.Die Gesamteinnahmen seien im Jahresvergleich um 7,8% auf EUR 1.258 Mio. gestiegen. Die Serviceumsätze hätten sich auf EUR 1.038 Mio. (+5,1% gegenüber Vj.) belaufen, während die Geräteumsätze um steile 25,5% gegenüber Vj. gestiegen seien (katalysiert durch die Osterpromotion). Die Umsätze aus Mobilfunkdiensten seien um 9,2% stärker im Jahresvergleich gestiegen als die Umsätze aus Festnetzdiensten, die um 3,8% im Jahresvergleich zugenommen hätten.Die Betriebskosten der Gruppe seien im Jahresvergleich um 11,8% gestiegen, angetrieben durch Energiekosten (+40% im Jahresvergleich) und Personalkosten (+3% im Jahresvergleich). Das EBITDA sei um 1,0% yoy auf EUR 436 Mio. gestiegen, während die EBITDA-Marge 34,7% betragen habe (-2,3%p yoy). Die Analysten der RBI würden darauf hinweisen, dass der Großteil der inflationsbedingten Tariferhöhungen im 2. Quartal 23 erfolgen werde (in Österreich eine Erhöhung von mehr als 8%). Das Finanzergebnis habe sich auf EUR -21 Mio. verbessert (Q1 22: EUR -26 Mio.), während die Ertragsteuern um 3,0% auf EUR 39 Mio. gestiegen seien, wobei die effektive Steuerquote mit 22,3% unverändert geblieben sei.Die Investitionen ohne Berücksichtigung des Spektrums hätten sich auf EUR 247 Mio. belaufen, was aufgrund des beschleunigten Breitbandausbaus in Österreich einen deutlichen Anstieg um 37,5% im Jahresvergleich bedeute. Der freie Cashflow habe sich auf EUR 93 Mio. belaufen und damit deutlich unter dem Wert von EUR 197 Mio. im 1. Quartal 22 gelegen, was auf höhere Investitionen (EUR 67 Mio.) und Veränderungen im Working Capital (EUR 41 Mio.) zurückzuführen sei.Telekom Austria habe die im Februar 2023 gegebene Prognose bestätigt (Gesamtumsatz +4%, CAPEX ohne Frequenzen und M&A von rund EUR 950 Mio.).In den internationalen Segmenten seien die Umsätze aus Dienstleistungen und Geräten in jedem Markt gestiegen. Mit Ausnahme von Slowenien (-9,3%) hätten alle CEE-Märkte ihr EBITDA im Jahresvergleich steigern können. In Slowenien habe die Gruppe einen neuen, vollständig digitalen Mobilfunkbetreiber ("re:do") eingeführt, der zusätzliche Werbekosten verursacht habe. Das EBITDA-Wachstum gegenüber dem Vorjahr habe 15,2% in Bulgarien, 5,5% in Kroatien, 11,3% in Weißrussland, 13,7% in Serbien und 3,9% in Nordmazedonien betragen.Die Analysten der RBI würden eine neutrale Marktreaktion erwarten, da das Ergebnis in allen Punkten den Markterwartungen nahe komme, mit Ausnahme des Nettoergebnisses (höhere Finanzkosten als erwartet) und der Investitionen (getrieben durch Breitbandinvestitionen). Die Analysten der RBI sähen die starken Trends in den CEE-Märkten positiv. Mit Blick auf die Zukunft würden sie mit einer Verbesserung der österreichischen Rentabilitätstrends im zweiten Quartal 2023 aufgrund der Tarifindexierung rechnen.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautet "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: