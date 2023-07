Offenlegungen



Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

6,80 EUR -1,02% (12.07.2023, 09:06)



Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

6,74 EUR +0,15% (11.07.2023, 17:35)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (12.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Die Telekom Austria habe solide Q2-Ergebnisse veröffentlicht, die deutlich über den Analystenerwartungen und auch etwas über den Konsensschätzungen gelegen hätten.Das EBITDA vor Restrukturierung habe EUR 503 Mio. erreicht und habe damit um 11,6% über den Analystenprognosen und um 4,5% über den Konsensschätzungen gelegen. Der Nettogewinn habe die Analystenschätzung deutlich um 24,5% übertroffen, während die optimistischere Konsensschätzung um 6,2% übertroffen worden sei. Das Übertreffen der Schätzungen des Analysten sei auf ein robusteres EBITDA-Ergebnis als von ihm erwartet zurückzuführen, was auf eine bessere Kostenkontrolle und eine bessere Performance in den internationalen Märkten (insbesondere Bulgarien, Kroatien und Weißrussland) zurückzuführen sei, als er erwartet habe.Telekom Austria habe ihre Prognose angehoben und erwarte nun ein Umsatzwachstum von rund 5% (gegenüber 4% zuvor). Die Investitionsprognose von EUR 950 Mio. sei bestätigt worden.Die Gesamterlöse seien im Jahresvergleich um 7,5% auf EUR 1.299 Mio. gestiegen. Die Serviceumsätze hätten sich auf EUR 1.082 Mio. (+5,5%) belaufen, während die Geräteumsätze nach dem starken Trend von 25,5% in Q1 23 um 20,2% yoy gestiegen seien. Die Zahl der Mobilfunkteilnehmer sei um 5,2% yoy (1,5% qoq) auf EUR 24,49 Mio. gewachsen, mit einem starken Wachstum von 6,9% yoy bei den Postpaid-Kunden. In Österreich seien die Umsatzerlöse um 3,9% im Jahresvergleich auf EUR 702 Mio. gestiegen, während das EBITDA um 4,3% im Jahresvergleich auf EUR 270 Mio. angestiegen sei. Die Zahlen seien durch inflationsbedingte Preiserhöhungen, die ab April 2023 in Kraft treten würden, beflügelt worden. Die Betriebskosten seien durch höhere Stromkosten und produktbezogene Kosten getrieben worden.In den internationalen Segmenten seien die Umsätze in jedem Markt gestiegen. In Bulgarien sei der Umsatz im Jahresvergleich um 21,0% (8,7%p durch die STEMO-Akquisition), in Kroatien um 10,6%, in Weißrussland um 2,5% (16,5% in lokaler Währung), in Serbien um 7,4%, in Slowenien um 11,6% und in Nordmazedonien um 6,3% gestiegen. Das EBITDA-Wachstum gegenüber dem Vorjahr habe 25,8% in Bulgarien, 10,3% in Kroatien, 10,0% in Serbien und 3,8% in Nordmazedonien betragen. In Weißrussland sei das EBITDA um 7,8% im Jahresvergleich geschrumpft, was auf die Abwertung des BYN zurückzuführen sei (in lokaler Währung sei das EBITDA um 4,8% im Jahresvergleich gestiegen). In Slowenien sei das EBITDA um 3,9% yoy aufgrund eines steil ansteigenden Betriebsaufwands geschrumpft.Im Hinblick auf die TowerCo sei der nächste Schritt im Abspaltungsprozess die für den 1. August 2023 geplante außerordentliche Hauptversammlung. Die TowerCo, EuroTeleSites, werde voraussichtlich im September/Oktober an die Börse gehen. Zu den veröffentlichten KPIs würden gehören: Pro-forma-Umsätze 2022 aus Mietverträgen (ca. EUR 230 Mio.) und EBITDAaL (ca. EUR 127 Mio.) sowie eine Mietquote von 1,2x und die Anzahl der Makrostandorte von 13.225 (per 30. Juni 2023).Krawczyk erwarte heute eine positive Marktreaktion aufgrund: a) der übertroffenen operativen Zahlen, b) der erhöhten Umsatzprognose und c) der klar umrissenen Meilensteine für das TowerCo-Listing.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautete "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der RBI. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: