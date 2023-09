Offenlegungen



Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

6,98 EUR +0,43% (06.09.2023, 10:03)



Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

6,99 EUR +0,43% (06.09.2023, 11:02)



ISIN Telekom Austria-Aktie:
AT0000720008

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:
588811

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:
TA1

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:
TKA

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (06.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Gestern habe Telekom Austria ihren Capital Markets Day mit dem Schwerpunkt Abspaltung der EuroTeleSites (ETS) gehalten. Der Analyst erwarte ein positives Momentum für die Aktie, da die Abspaltung näher rücke.Wie bereits kommuniziert, werde die anfängliche Aktionärsstruktur von ETS derjenigen von TKA entsprechen. Für je vier TKA-Aktien würden die Aktionäre eine ETS-Aktie erhalten. Die ETS-Aktien würden voraussichtlich noch im Herbst an der Wiener Börse notiert. Zum 30. Juni 2023 habe das Portfolio 14.697 Standorte umfasst. Für 2024-26 strebe die TKA ein Umsatzwachstum von 3 bis 4% p.a. und ein EBITDA-Wachstum von 4 bis 5% p.a. an. Die Höhe der Dividende solle Basis von 0,32 EUR beibehalten oder erhöht werden, abhängig von den operativen und finanziellen Entwicklungen.Die Auswirkungen der Abspaltung auf TKA würden wie folgt erwartet 1) Reduzierung der Finanzschulden um EUR 1 Mrd., 2) Anstieg der Bilanzsumme um +7%, 3) Reduzierung der Nettoverschuldung (ohne Leasing) /EBITDAaL auf 0,4x, 4) Anstieg der Nettoverschuldung (inkl. Leasing)/ EBITDA auf 1,3x, 5) Umsatz -0,2%, 6) EBITDA +1%, 7) EBITDAaL -11%, 8) EBIT -9%, 9) Nettoergebnis -14% und 10) FCF um EUR 60 Mio. p.a. im Durchschnitt.A1 Gruppe bleibe langfristig mit ETS als Hauptmieter verbunden. Die Miete und die anderen Preiselemente würden jährlich um 85% der jährlichen Anpassung des VPI, höchstens jedoch um 3% p.a. angepasst. Die Preise für Stahlkomponenten seien entsprechend dem Stahlpreisindex anzupassen. A1 sei frei in der Wahl der Tower-Anbieter (sei es ETS oder ein Drittanbieter), aber A1 plane derzeit den Ausbau von ca. 1.000 Standorte mit ETS innerhalb von fünf Jahren.Das ETS-Management (CEO Ivo Ivanovski und CFO Lars Mosdorf) habe die Aussichten für ETS präsentiert. Das mittelfristige Ziel für das Umsatzwachstum sei eine CAGR von 4 bis 6%, ausgehend von Proforma-Gesamteinnahmen für 2022 von EUR 232 Mio. (ca. 61% in AT). Zwei Drittel des Wachstums sollten zu zwei Dritteln von A1 und zu einem Drittel von Drittmietern kommen. Langfristig erwarte ETS eine zunehmende Diversifizierung der Einnahmen von der derzeitigen 95%/5% Aufteilung von A1/Drittmietern. Während ca. 1.000 neue BTS-Standorte vom Ankermieter A1 betrieben würden, würden langfristig weitere 1.200 bis 1.500 neue Mietverträge von anderen MNOs sowie von Nicht-MNO-Kunden erwartet. Der Vermietungsgrad habe 1,22x bis H1 23 erreicht und solle bis 2031 1,44x erreichen.Der Analyst erwarte positive Impulse für die TKA-Aktie, da der Markt die angekündigten Pläne verdaue. Er rechne mit einer Neubewertung der TKA-Aktie angesichts der höheren Multiplikatoren von Turmbetreibern.Die letzte Einschätzung lautet "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: