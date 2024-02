3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,95 EUR -0,13% (15.02.2024, 10:19)



Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

7,96 EUR +0,38% (15.02.2024, 10:38)



ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (15.02.2024/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Die Telekom Austria abe am Dienstagabend nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen berichtet. Die Umsätze in Q4 hätten den Analystenerwartungen entsprochen. Das EBITDA habe mit EUR 481,3 Mio. um 6% über den Analystenerwartungen gelegen, während das EBITDA vor Restrukturierung mit EUR 513,5 Mio. um 5% über dem RBI Schätzungen und um 6% über dem Konsens gelegen habe, was auf ein erfolgreicheres Upselling zu Produkten mit höheren Margen als erwartet zurückzuführen sei. Die EBITDA-Marge (vor Restrukturierung) habe den Konsens um 1,7 Prozentpunkte übertroffen. Im Jahresvergleich sei der EBITDA-Trend recht beeindruckend gewesen: Das ausgewiesene EBITDA habe bei +11,4% im Jahresvergleich gelegen, das EBITDA vor Restrukturierung bei 12,8% im Jahresvergleich und das EBITDA vor Restrukturierung, Einmaleffekten und Fremdwährungen (488 Mio. EUR) bei +7,3% im Jahresvergleich.Negative Währungseffekte aus Weißrussland hätten sich auf EUR 37 Mio. bei den Gesamterlösen und EUR 15 Mio. beim EBITDA belaufen. Positive Einmaleffekte in Österreich hätten sich in Q4 23 auf ca. EUR 41 Mio. belaufen, während es in der Vergleichsperiode keine Einmaleffekte gegeben habe. Dazu hätten die Stempelgebühr in Höhe von EUR 35,5 Mio. (im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Türme, die im 3. Quartal im Sachaufwand verbucht worden sei und im 4. Quartal als anfängliche Vertragskosten für das Nutzungsrecht aktiviert worden seien), ein positiver Effekt von ca. EUR 10 Mio. bei den Personalkosten und ein negativer Effekt von EUR 5 Mio. bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehört. In Q4 23 hätten sich die Restrukturierungskosten in Österreich auf EUR 32 Mio. belaufen (Q4 22: EUR 23 Mio.).Das Quartal habe eine solide zugrunde liegende Geschäftsentwicklung gezeigt. Während das ausgewiesene Umsatzwachstum 2,3% im Jahresvergleich betragen habe, habe es auf Basis konstanter Wechselkurse bei soliden 5,1% im Jahresvergleich gelegen. Die Serviceumsätze seien um 2,8% im Jahresvergleich gestiegen und währungsbereinigt in allen Märkten gewachsen. Die operativen Zahlen seien durch wertsteigernde Maßnahmen, eine anhaltend starke Nachfrage nach Mobilfunkdiensten und Produkten mit hoher Bandbreite unterstützt worden, die TKA-Spielraum für Upselling gegeben hätten. Die Hauptgründe für den Kostenanstieg im Jahresvergleich seien höhere Strom- und Personalkosten gewesen. Betrachte man die zugrunde liegenden Umsatz- und EBITDA-Zahlen, so sei die zugrunde liegende EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 70 Basispunkte auf 34,7% gestiegen.Der Dividendenvorschlag für das GJ 2023 sehe ein DPS von EUR 0,36 vor (gegenüber EUR 0,32 im GJ 22), was EUR 0,02 über den Analystenerwartungen von EUR 0,34 liege. Der Ausblick für 2024 beinhalte ein Umsatzwachstum von 3-4% yoy (RBIe von +3,1% yoy) und Investitionen (ohne Spektrum) von EUR 800 Mio. (RBIe von EUR 900 Mio.). Das Unternehmen habe seine Ziele für 2024-26 bekräftigt, die ein Umsatzwachstum von 3-4% pro Jahr, ein EBITDA-Wachstum von 4-5% pro Jahr und Investitionen von EUR 2,8 Mrd. plus Frequenzen vorsähen.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautete "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen