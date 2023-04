Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (12.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) weiterhin zu kaufen.Telekom Austria habe im Februar ein starkes Ergebnis für Q4 2022 vorgelegt. Das österreichische Geschäft habe einen Umsatzanstieg von 4,2% auf EUR 710 Mio. (52,8% der Gesamterlöse) verzeichnet, während das internationale Segment um 12,0% auf EUR 635 Mio. zugelegt habe. In Österreich sei ein solides EBITDA-Plus von 4,6% auf EUR 245 Mio. verbucht worden. Das internationale Geschäft habe einen kräftigen Anstieg um 14,1% auf EUR 203 Mio. verzeichnet.Das Unternehmen habe am 7. Februar mitgeteilt, dass es von seinen beiden Hauptaktionären America Movil (51,0%) und ÖBAG (28,4%) darüber informiert worden sei, dass sie sich darauf geeinigt hätten, ihren Syndikatsvertrag für eine Laufzeit von zehn Jahren zu verlängern. Die beiden Aktionäre hätten sich außerdem bereiterklärt, eine Ausgliederung der Mobilfunktürme in eine eigene Gesellschaft zu unterstützen, deren Aktien an der Wiener Börse notieren und anteilig an die Aktionäre der Telekom Austria AG verteilt werden sollten. Die Börsennotierung der Tower-Gesellschaft sei voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres geplant.Die Ausgliederung des Tower-Geschäfts spiegele die jüngsten Markttrends in der Branche wider. Nach Ansicht des Analysten könnte die Abspaltung zu einem erhöhten Umsatzstrom von Dritten führen, die die Infrastruktur nutzen würden. Gegenwärtig könnte die Bereitschaft der Mitbewerber, für die Sendemasten zu zahlen, aufgrund der Konkurrenz durch die Telekom Austria begrenzt sein. Mit der Abspaltung werde der Konzern keine Kontrolle mehr über die Funktürme haben, wodurch die Nutzung der Infrastruktur für die Wettbewerber attraktiver werden dürfte.Das Management erwarte für 2023 ein Umsatzwachstum von rund 4% und man rechne mit Investitionsausgaben in Höhe von EUR 950 Mio. Der Analyst erwarte ein Umsatzwachstum von 4,2% und einen EBITDA-Anstieg von 1,2%, wenngleich die EBITDA-Marge aufgrund einer verzögerten Preisindexierung der Verträge und des erwarteten Kostendrucks um rund 1% schrumpfen werde. Auf längere Sicht gehe er davon aus, dass die EBITDA-Marge bis zum Geschäftsjahr 2025 schrittweise auf 35,9% ansteigen werde. Für 2023 rechne der Analyst mit einer Dividende von EUR 0,35, die im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 0,40 steigen könnte. Telekom Austria habe die Nettoverschuldung von EUR 2.832 Mio. im GJ 21 (Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis von 1,7x) auf EUR 2.400 Mio. im GJ 22 verringert. Der Analyst gehe davon aus, dass sich der Schuldenabbau fortsetzen werde und rechne mit einer Nettoverschuldung/EBITDA von 1,2x im GJ 23e und einem weiteren Rückgang auf 1,0x im GJ 24e. Er erwarte, dass sich der Abbau der Verschuldung weiter beschleunigen werde, wenn die Tower-Sparte wie geplant an die Börse gebracht werde, was wiederum neue Möglichkeiten eröffne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.