Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Telekom Austria habe im letzten Quartal des Jahres die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz sei um 3,9%, das EBITDA adj. um 5,2% und das Ergebnis um 39,0% übertroffen worden. In Österreich sei der Umsatz im 4. Quartal um 4,2% auf EUR 710 Mio. und das EBITDA um 4,6% auf EUR 245 Mio. geklettert. Im internationalen Geschäft hätten alle Segmente ein Umsatzwachstum zwischen 3,6% in Nordmazedonien und 22,9% in Bulgarien verzeichnet, während das EBITDA in allen Märkten außer Slowenien (-18,7% yoy) und Nordmazedonien (-8,9% yoy) gestiegen sei. Der FCF sei um 363% yoy auf EUR 101 Mio. gewachsen, was auf eine niedrigere Nettoverschuldung (Rückzahlung von zwei Anleihen im Wert von EUR 750 Mio. im Dez. 21 und Apr. 22) und mehr ST-Finanzierung sowie eine Verbesserung des Betriebskapitals zurückzuführen sei. Der FCF sei in GJ um 24% auf EUR 603 Mio. gestiegen, und die vorgeschlagene Dividende von EUR 0,32 EUR (gegenüber EUR 0,28 in GJ21) entspreche den Analysten- und den Markterwartungen.In Bezug auf die Konsortialvereinbarung und die Abspaltung der Türme habe das Unternehmen die zuvor kommunizierten Informationen bestätigt. Darüber hinaus habe Telekom Austria erklärt, dass das 1-Milliarde-Euro-Investitionsprogramm für den Breitbandausbau in Österreich, insbesondere für den Glasfaserausbau, der im Jahr 2022 beginnen solle, fortgesetzt werde. Für die Ausgliederung des Tower-Geschäfts sei ein separater Syndikatsvertrag (ähnlich dem der Telekom Austria) geplant.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 23 sehe ein Umsatzwachstum von rund 4% im Vergleich zum Vorjahr vor, und die Gruppe rechne mit Investitionen (vor Spektrum) in Höhe von EUR 950 Mio. Krawczyk erwarte eine positive Marktreaktion auf den Gewinnsprung und das starke FCF-Bild.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautete "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der RBI. (Analyse vom 15.02.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.