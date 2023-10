3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (18.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) zu kaufen.Telekom Austria (Empfehlung: KAUF, Kursziel: EUR 10,00) habe Q3-Ergebnisse veröffentlicht, die genau den Konsenserwartungen des Unternehmens entsprochen hätten. Die Abweichung von den Prognosen von Krawczyk sei bescheiden gewesen: Während die Umsätze 3,9% unter seiner Prognose gelegen hätten, sei das EBIT um 4,2% gestiegen.Die Gesamteinnahmen seien um bescheidene 2,6% im Jahresvergleich (nach dem steilen Wachstum von 7,5% im 2. Quartal) auf EUR 1.326 Mio. gestiegen. Die Dienstleistungsumsätze hätten sich auf EUR 1.116 Mio. (+4,5% yoy) belaufen, während die Geräteumsätze um 5,8% (auf EUR 189 Mio.) zurückgegangen seien. Die EBITDA-Marge habe sich leicht von 40,0% in Q3 22 auf 39,3% in Q3 23 verringert, sei aber deutlich über den Analystenerwartungen von 36,8% geblieben. Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierung habe bei 40,4% (-0,3%p gg. Vj.) gelegen und damit weitgehend der Konsensschätzung von 39,7% entsprochen und habe über der Analystenschätzung von 38,3% gelegen. Der Belarussische Rubel habe gegenüber dem EUR stark abgewertet, was sich mit EUR 33 Mio. negativ auf die Erträge ausgewirkt habe. Ohne diesen Einmaleffekt habe der zugrunde liegende Umsatztrend bei +5,2% im Jahresvergleich gelegen. Unter Berücksichtigung des Einflusses von Wechselkursen in Höhe von 14,5 Mio. EUR auf das EBITDA, Einmaleffekten in Höhe von 7,0 Mio. EUR und Restrukturierungskosten in Höhe von 15,1 Mio. EUR sei der zugrunde liegende EBITDA-Trend mit +5,9% im Jahresvergleich solide gewesen.Die Investitionen (ohne Fusionen und Übernahmen und Frequenzen) hätten sich auf 217 Mio. EUR (-3,2% gg. Vj.) belaufen. Die Nettoverschuldung ohne Leasing habe sich auf 725,4 Mio. EUR belaufen, was einer Nettoverschuldung ohne Leasing/EBITDAaL von 0,4x entspreche. Das Unternehmen plane, den Cashflow und die Bilanz für das Quartal aufgrund der Entkonsolidierung von ETS erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu veröffentlichen.Telekom Austria habe die bestehende Guidance für 2023 mit einem Umsatzwachstum von rund 5% bestätigt. Die Investitionen (exkl. Spektrum) sollten sich auf rund 950 Mio. EUR belaufen. Für den Zeitraum 2024-2026 strebe das Unternehmen, wie bereits kommuniziert, ein Umsatzwachstum von 3-4% p.a. und ein EBITDA-Wachstum von 4-5% p.a. an (basierend auf aktuellen Inflations- und Wechselkurserwartungen). Die Investitionen sollten sich auf etwa EUR 2,8 Mrd. (insgesamt über den Zeitraum) plus Frequenzen belaufen. Die Basisdividende sei von EUR 0,20 auf EUR 0,32 je Aktie angehoben worden, wobei die Dividendenpolitik bestätigt worden sei. Das bedeute, dass A1 auf Basis der operativen und finanziellen Entwicklung des Konzerns eine Beibehaltung bzw. nachhaltige Erhöhung des Dividendenniveaus anstrebe.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautete "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der RBI. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen