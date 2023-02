Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (07.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jakub Krawczyk, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) unter die Lupe.Die Telekom Austria Group sei von ihren beiden Hauptaktionären (America Movil und ÖBAG) darüber informiert worden, dass sie sich darauf geeinigt hätten, ihren Syndikatsvertrag für eine Laufzeit von zehn Jahren zu verlängern, was auch Änderungen in der Vorstandsstruktur nach Ablauf der derzeitigen Amtszeit der Vorstandsmitglieder beinhalte. Des Weiteren hätten sich die beiden Aktionäre darauf geeinigt, eine Ausgliederung der Mobilfunktürme (ca. 15.000 Masten) in eine eigene Gesellschaft zu unterstützen, deren Aktien an der Wiener Börse notieren würden und anteilig an die Aktionäre der Telekom Austria AG verteilt werden sollten. Die Entscheidung über die Abspaltung stehe unter dem Vorbehalt aller relevanten gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen.CFO Siegfried Mayrhofer werde das Unternehmen mit Ablauf seines Vertrages Ende August 2023 verlassen. Der Vorstand solle von drei auf zwei Mitglieder verkleinert werden. Das Recht, den Vorstandsvorsitzenden zu stellen, solle von der ÖBAG auf America Movil übergehen, was angesichts der Beteiligungsverhältnisse (America Movil 51,0%, ÖBAG 28,4%) nicht überraschend sei.Die Abspaltung der Türme folge den jüngsten Monetarisierungstrends in der Branche. Nach Ansicht von Krawczyk könnte die Ausgliederung des Tower-Geschäfts potenziell zu einem erhöhten Ertragsstrom von anderen Parteien führen, die die Infrastruktur nutzen würden. Der Analyst weise auch darauf hin, dass die Verlängerung des Syndikatsvertrages dazu beitragen sollte, die Eigentümerstruktur in einer Schlüsselphase der Entwicklung der Telekom Austria Group zu sichern. Er erwarte, dass die Marktteilnehmer die heutige Nachricht begrüßen würden.Die letzte Einschätzung zu Telekom Austria lautete "Kauf", so Jakub Krawczyk, Analyst der RBI. (Analyse vom 07.02.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.