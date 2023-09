ISIN Telekom Austria-Aktie:

Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (25.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria: Erfolgreiches Börsendebüt der abgespaltenen Funkturm-Tochter - AktiennewsMit der von der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) abgespaltenen Funkturm-Tochter EuroTeleSites gab es an der Wiener Börse am Freitag Zuwachs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Ausgabepreis der im Prime Market angesiedelten Aktie habe bei EUR 4,31 gelegen und an ihrem ersten Handelstag um 11,11% zugelegt. Auch die Aktie der Telekom Austria habe (+1,4%) profitiert. Im Zuge des Börsenganges hätten Telekom Austria-Aktionäre für je vier Aktien einen Anteilsschein an EuroTeleSites erhalten.Börsenplätze Telekom Austria-Aktie:6,50 EUR -0,61% (25.09.2023, 09:53)Wiener Börse-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:6,50 EUR -0,31% (25.09.2023, 09:34)