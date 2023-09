Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (21.09.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indices ergab eine Änderung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA).Per 18. September sei Telekom Austria in den ATX ( ISIN AT0000999982 WKN 969191 ) gewechselt, welcher die 20 größten und meistgehandelten Aktien der Wiener Börse abbilde. Das Telekommunikationsunternehmen ersetze aufgrund einer höheren Streubesitzkapitalisierung und eines stärkeren Börsenumsatzes STRABAG-Aktie ( ISIN AT000000STR1 WKN A0M23V ).Die ATX-Berechnung beruhe auf einer rein quantitativen Methodik, die in einem Regelwerk festgeschrieben sei. Gemäß den "Richtlinien für die österreichischen Indizes" könne die Wiener Börse nach der halbjährlichen Überprüfung im März und September Unternehmen aufnehmen oder streichen. Entscheidungsgrundlage hierfür seien der tägliche Durchschnittsumsatz und die Streubesitzkapitalisierung der Unternehmen.Telekom Austria habe den ATX-Aufstieg auch der zuletzt starken Kursentwicklung zu verdanken. Einer der Treiber sei geplante Abspaltung der Funktürme in eine eigene Gesellschaft. Die Aktie des Unternehmens mit dem Namen EuroTeleSites AG solle voraussichtlich mit 22. September die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse aufnehmen. Die Zuteilung der EuroTeleSites-Aktien erfolge auf Basis der jeweiligen Depotstände in Telekom Austria-Aktien mit Ablauf des letzten Handelstages vor dem Zuteilungsstichtag, das sei voraussichtlich der 21. September. Anteilseigner von Telekom Austria würden für je vier Aktien zusätzlich eine Aktie der EuroTeleSites AG erhalten, wobei Aktienspitzen in bar ausgeglichen würden. Obwohl die Telekom-Aktie zuletzt schon gut gelaufen sei, sähen die Analysten der Baader Bank noch Luft bis 9,61 Euro. (Ausgabe 37/2023)