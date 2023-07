Tradegate-Aktienkurs Telekom Austria-Aktie:

ISIN Telekom Austria-Aktie:

AT0000720008



WKN Telekom Austria-Aktie:

588811



Ticker-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TA1



Wiener Börse-Symbol Telekom Austria-Aktie:

TKA



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (20.07.2023/ac/a/a)



Bei Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) laufen die Geschäfte besser als geplant, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Österreichs führender Telekommunikationskonzern habe die Umsatzprognose nach weiterem Wachstum im zweiten Quartal angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 stelle das Unternehmen nun ein Umsatzplus von rund fünf statt vier Prozent in Aussicht. Der Erlös sei im zweiten Jahresviertel um 7,5 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro gestiegen. Das sei hauptsächlich von "wertschützenden Preismaßnahmen" und der "Fortsetzung der Upselling-Aktivitäten" getrieben - Upselling bezeichne das Bestreben eines Anbieters, Kunden ein höherwertiges Produkt oder Zusatzoptionen zu verkaufen.Die positive Umsatzentwicklung habe trotz höherer Aufwendungen zu einem Anstieg des EBITDA um 6,3 Prozent auf 486 Mio. Euro geführt, was jedoch durch einen höheren Zinsaufwand vollständig aufgezehrt worden sei. Darüber hinaus hätten negative Wechselkurseffekte belastet, sodass das Jahresergebnis leicht von 167 Mio. auf 166 Mio. Euro zurückgegangen sei.Für Fantasie sorge die geplante Abspaltung der Funktürme in eine eigene Gesellschaft. Sie sei inzwischen vom Aufsichtsrat formell genehmigt. Das Unternehmen werde den Namen "EuroTeleSites AG" tragen und voraussichtlich noch vor Ende 2023 an der Wiener Börse notieren. Die Aktionäre der Telekom müssten die Transaktion in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August noch absegnen. Die Kernaktionäre hätten aber bereits ihre Unterstützung erklärt. Daher sei es einleuchtend, dass die Experten der Baader Bank Luft bis 9,61 Euro sehen würden. Das wäre ein Aufschlag von 43 Prozent zum aktuellen Kurs. (Ausgabe 28/2023)