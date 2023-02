WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

Mit insgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen gehört Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 45,2 Millionen Anschlüsse - und ist damit in Deutschland Marktführer.



Ziel von Telefónica Deutschland ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zu werden. Mit der Integration der E-Plus Gruppe treibt das Unternehmen die weitere Digitalisierung seines Geschäftsmodells voran und ermöglicht allen Kunden und Partnern einen einfachen Zugang zur digitalen Welt - ausgerichtet an ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Das Unternehmen will seinen Kunden das beste Erlebnis bei Netz, Produkten und Services sowie durch effiziente digitale Strukturen und Prozesse ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.



Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2013 im TecDAX gelistet. Unter ihrem Dach agiert die hundertprozentige, operativ tätige Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit ihrer hundertprozentigen Tochter E-Plus Mobilfunk GmbH. Das Unternehmen ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S. A. mit Sitz in Madrid - einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter.



Im Mobilfunkbereich stellt Telefónica Deutschland Privat- und Geschäftskunden umfangreiche Post- und Prepaid-Produkte sowie mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie zur Verfügung. DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet gehören ebenso zum Portfolio des integrierten Kommunikationsanbieters. Darüber hinaus ist Telefónica Deutschland ein führender Anbieter von Wholesale-Diensten. Für große, multinationale Geschäftskunden gibt es zudem ein konzernübergreifendes Angebot. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen kombinierten Umsatz 7,5 Milliarden Euro.



Teil des Erfolgskonzepts ist die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens: Neben den bekannten Produktmarken O2 und BASE unterhält Telefónica Deutschland zahlreiche Zweit- und Partnermarken. Dazu zählen zum Beispiel AY YILDIZ, Blau, FONIC, netzclub, Ortel Mobile, simyo, AldiTalk oder TCHIBO mobil. Auf diese Weise erreicht das Unternehmen zusätzliche Kundengruppen - und positioniert sich als führender Anbieter von Smartphone-Tarifen und -Produkten.



Als Wegbereiter im Telekommunikationsmarkt treibt Telefónica Deutschland den digitalen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft voran und übernimmt Verantwortung für die fortschreitende Entwicklung. Der Telekommunikationsanbieter setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zur digitalen Welt erhält und von ihren Möglichkeiten profitiert.



Darüber hinaus engagiert sich Telefónica Deutschland als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen für eine faire, ökologisch vertretbare und vorausschauende Gestaltung des Mobilfunks in Deutschland. (27.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) unter die Lupe.Die neue Handelswoche starte freundlich und der DAX könne um rund 1,5 Prozent zulegen. Auch die Telefónica Deutschland-Aktie zeige sich weiter bullish. Der Titel habe sich ohnehin in den vergangenen Wochen prächtig entwickelt und überzeuge mit Relativer Stärke. Diese Marken seien jetzt wichtig für Anleger.Mitte Oktober sei die Telefónica Deutschland-Aktie noch auf ein neues Jahrestief bei der runden 2-Euro-Marke gefallen. Damit habe der Kurs so tief wie zuletzt im Corona-Crash notiert. Seit dem hätten aber die Bullen wieder das Steuer in der Hand und das Papier sei bisher um 43 Prozent in die Höhe geklettert.Die Bullen würden Rückenwind von mehrere Support-Leveln erhalten. Bei 2,76 Euro verlaufe aktuell der kurzfristige GD21 und etwas tiefer, bei 2,63 Euro, verlaufe eine technische Unterstützung. Bei 2,52 Euro sei mit der wichtige 200-Tage-Linie eine weiter Unterstützung vorhanden. Als nächstes Ziel würden die Bullen in kommenden Tagen den Widerstand bei 2,91 Euro angreifen. Gelinge der Ausbruch, stünden die Chancen gut, dass der Kurs bis an die psychologisch wichtige 3-Euro-Marke laufe. Hier befinde sich zugleich auch das Mehrjahreshoch, dass ebenfalls als Widerstand fungiere.Die Telefónica Deutschland-Aktie überzeugt mit einer starken Performance, so Tim Temp von "Der Aktionär". Die Bullen seien auf dem Weg zum Mehrjahreshoch. Hier könne es zu kurzzeitigen Gewinnmitnahmen kommen, da aber das Momentum stark ausgeprägt sei, stünden die Chancen gut, dass auch diese Marken nur als weiteres Etappenziel bei der weiteren Erholung diene. (Analyse vom 27.02.2023)