Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,967 EUR -5,03% (10.05.2023, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,973 EUR -4,83% (10.05.2023, 14:33)



ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:

DE000A1J5RX9



WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

A1J5RX



Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

O2D



NASDAQ OTC-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

TELDF



Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:



Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, NASDAQ OTC-Symbol: TELDF) ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Mit einem umfassenden Angebot an Mobilfunk- und Festnetzdiensten für Privat- und Geschäftskunden sowie innovativen digitalen Lösungen ist das Unternehmen bestens positioniert, um vom Datenwachstum im deutschen Markt zu profitieren. Telefónica Deutschlands Kernmarke O 2 sowie weitere eigene und Partnermarken bilden die Grundlage der erfolgreichen Mehrmarken- und Mehrkanal-Strategie. (10.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, NASDAQ OTC-Symbol: TELDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Tief Mitte Oktober habe die Aktie des Telekommunikationsanbieters Telefónica Deutschland in der Spitze um über 50 Prozent zugelegt und erst letzten Donnerstag ein neues Mehrjahreshoch markiert. Die gestiegenen Erwartungen habe der Konzern mit durchwachsenen Quartalszahlen allerdings nicht erfüllt. Das dürfte für den Rücksetzer am Mittwoch verantwortlich sein.Die Geschäftszahlen habe die Tochter des spanischen Telefónica ( ISIN ES0178430E18 WKN 850775 )-Konzerns am Mittwoch mitgeteilt. Die Zahl der Mobilfunkkunden sei um 368.000 gewachsen. Das habe dem Konzern unter anderem zu einem achtprozentigen Umsatzwachstum auf 2,1 Milliarden Euro verholfen. Damit seien die Analystenerwartungen von 2,0 Milliarden Euro leicht übertroffen worden.Das bereinigte EBITDA habe derweil um 1,7 Prozent auf 612 Millionen Euro zugelegt. Hier hätten sich die Analysten mit im Schnitt 617 Millionen Euro allerdings mehr erhofft. Unter dem Strich habe Telefónica Deutschland 30,0 Millionen Euro verdient - und damit rund elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Experten hätten lediglich 24,2 Millionen Euro erwartet.Nach der starken Performance in den letzten Monaten seien Gewinnmitnahmen früher oder später zu erwarten gewesen. Die durchwachsenen Quartalszahlen und der lediglich bestätigte Ausblick gaben den Anlegern nun einen Anlass, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Telefónica Deutschland-Aktie. "Der Aktionär" favorisiert in der Branche ohnehin die Aktie der Deutschen Telekom . (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link