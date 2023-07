Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,463 EUR -1,16% (31.07.2023, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:

2,465 EUR -1,12% (31.07.2023, 11:44)



ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:

DE000A1J5RX9



WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

A1J5RX



Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

O2D



NASDAQ OTC-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

TELDF



Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:



Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, NASDAQ OTC-Symbol: TELDF) ist einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Mit einem umfassenden Angebot an Mobilfunk- und Festnetzdiensten für Privat- und Geschäftskunden sowie innovativen digitalen Lösungen ist das Unternehmen bestens positioniert, um vom Datenwachstum im deutschen Markt zu profitieren. Telefónica Deutschlands Kernmarke O 2 sowie weitere eigene und Partnermarken bilden die Grundlage der erfolgreichen Mehrmarken- und Mehrkanal-Strategie. (31.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, NASDAQ OTC-Symbol: TELDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am vergangenen Mittwoch habe Telefónica Deutschland seine Zahlen Q2-Zahlen präsentiert. Der Konzern habe nicht nur Hunderttausende neue Kunden gewonnen, sondern auch den Umsatz gesteigert. Nachdem CEO Markus Haas die Zahlen zum Anlass für eine etwas optimistischere Jahresprognose genommen habe, hätten sich zum Wochenauftakt gleich zwei Analysten zu Wort gemeldet.Nach Abzug von Kündigungen seien bei der Tochter des spanischen Telefónica ( ISIN ES0178430E18 WKN 850775 )-Konzerns in den Monaten April bis Juni 302.000 Neuverträge von Mobilfunkkunden hinzugekommen. Die Zahl umfasse alle Wechsler, egal ob sie von einem Fremdnetz kämen oder zuvor bei einer anderen Marke auf dem Telefónica Deutschland-Netz unter Vertrag gewesen seien.Der Umsatz sei im vergangenen Quartal um 4,4 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro gestiegen und damit etwas besser ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Der werthaltigere Erlös mit eigenen Dienstleistungen sei dabei um 4,3 Prozent gestiegen. An diesem Umsatz würden Telekomunternehmen deutlich besser verdienen als an Verkäufen von Mobilfunkgeräten wie Smartphones, welche als margenarm gelten würden.Für das Gesamtjahr habe Haas die Ziele präzisiert. So solle sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) nun das obere Ende der Spanne - ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich - erreicht werden. Auf Rückfrage habe Haas erläutert, dass dies ein Plus von mindestens 2 Prozent bedeute. Eine deutlichere Anhebung der Prognose habe er aber nicht gewagt.Obwohl die Q2-Zahlen von Telefónica Deutschland weitestgehend überzeugen konnten, dürfte die Deutsche Telekom mittelfristig betrachtet besser aufgestellt sein. Anleger greifen deshalb lieber zur Magenta-Aktie, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.