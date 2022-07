NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

43,20 USD +4,98% (21.07.2022, 22:15)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

4LL



NYSE-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (21.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Teladoc Health sei während der Corona-Pandemie stark gefragt gewesen. Allen Tec-Aktien, die damals profitiert hätten, sei es in den letzten Monaten aber bergab gegangen. Zuletzt habe die Aktie eine Art Bodenbildung ausgebildet. Diese könnte mit dem Ausbruch über das Hoch vom Anfang Juli abgeschlossen werden. Werde der Ausbruch von gestern bestätigt, d. h. die Aktie steige in den Bereich von 45 USD an, dann laufe sie in das Gap um 55/56 USD rein. Ein wichtiger Widerstand liege dabei bei 50 USD. Am 27. Juli kämen noch die Quartalszahlen. Bis dahin könnte die Teladoc Health-Aktie bis in den Bereich von 50 USD wieder steigen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.07.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:43,03 EUR +1,27% (21.07.2022, 12:57)