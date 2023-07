NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (26.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse der Citigroup:Daniel Grosslight, Analyst der Citigroup, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC).Der Telemedizin-Spezialist habe ein weiteres überdurchschnittliches Quartal verzeichnet, in dem sowohl das Segment Integrated Care als auch BetterHelp die Erwartungen übertroffen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse seien eine saubere Übertreffung und Steigerung. Die Teladoc Health-Aktie dürfte zulegen. Das Kursziel sei aber gesenkt worden, um dem Margendruck in der Peer Group Rechnung zu tragen.Daniel Grosslight, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Teladoc Health-Aktie bestätigt und das Kursziel von 31 auf 29 USD gesenkt. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:25,58 EUR +24,05% (26.07.2023, 16:49)