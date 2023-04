Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Viel getan habe sich in den letzten Monaten nicht beim E-Health-Unternehmen aus den USA. Ark-Fondsmanagerin Cathie Wood habe der Aktie trotzdem die Treue gehalten - wie so vielen tief gefallenen, sehr spekulativen Tech-Werten. Zumindest heute dürfe sich Wood mal ein wenig freuen, denn Teladoc steige im US-Handel nach Zahlen zunächst knapp sechs Prozent.Zwar habe Teladoc in Q1 einen Verlust von 0,37 Dollar je Aktie erzielt. Das sei aber besser als im Vorjahr gewesen. Damals habe der Verlust bei 0,47 Cent gelegen. Einige Analysten hätten diesmal mit einem ähnlichen Wert gerechnet. Auch der Umsatz habe mit 629,24 Mio. Dollar überzeugen können. Erwartet worden seien lediglich 618 Mio. Dollar, im Vorjahreszeitraum habe Teladoc 565,35 Mio. erreicht.Zudem sei zumindest das untere Ende der Prognose erhöht worden. Das Teladoc-Management spreche von einem "soliden Momentum".Ganz überraschend komme das bessere Ergebnis allerdings nicht. In den vergangenen Quartalen habe Teladoc die Schätzungen regelmäßig übertreffen können. Genützt habe es wenig.Auch Analysten würden sich nicht gerade aus dem Fenster lehnen. Bei DA Davidson rate man zwar zum Kauf, gebe aber als Kursziel für die Teladoc Health-Aktie lediglich 33 Dollar aus. Die Prognose sehe konservativ aus und das Geschäft zeige "stärkere Anzeichen einer Stabilisierung" habe es geheißen. Needham rate dagegen nur zum Halten, auch wenn der Geschäftsbereich BetterHelp, der zum besser als erwarteten Quartalsergebnis beigetragen habe, im aktuellen Quartal erneut stark laufen könne.Bei Ark sei Teladoc immer noch eine Top-10-Position - die allerdings nahezu hoffnungslos unter Wasser sei. Der durchschnittliche Einstiegskurs von Cathie Wood und ihrem Team dürfte irgendwo um die 165 Dollar liegen. Heute werde die Aktie unter 30 Dollar gehandelt.Teladoc Health bleibt eine potenzielle Turnaround-Aktie, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Schon allein aus charttechnischer Sicht dränge sich jedoch immer noch kein Einstieg auf. (Analyse vom 27.04.2023)