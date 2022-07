Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (28.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der vorsichtige Erholungsversuch der Teladoc-Aktie werde am Donnerstag brutal gestoppt. Nachdem das Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen vorlegt habe, die einen Milliardenverlust ausweisen würden, würden die Papiere um mehr als 20 Prozent einbrechen. Neben schwachen Zahlen würden immense Abschreibungen das Vertrauen der Anleger belasten.Nachdem der Telemedizin-Anbieter bereits im ersten Quartal einen Verlust von 6,7 Milliarden Dollar eingefahren habe, habe sich das Minus im zweiten Jahresviertel auf 3,1 Milliarden Dollar belaufen. Inklusive einer Wertberichtigung in Höhe von 18,78 Dollar habe sich der Verlust pro Aktie auf 19,22 Dollar summiert.Der Umsatz des Unternehmens sei um 18 Prozent auf 592 Millionen Dollar gestiegen. Damit habe Teladoc Health die Erwartungen der Analysten von 588 Millionen Dollar leicht übertroffen, sei jedoch hinter dem Wachstum aus dem Vorquartal von 24 Prozent zurückgeblieben.Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei Teladoc mit 47 Millionen Dollar deutlich hinter den 67 Millionen aus dem Vergleichszeitraum 2021 zurückgeblieben. Die Prognose für das dritte Quartal 2022 gehe von einem bereinigten EBITDA zwischen 35 Millionen und 45 Millionen Dollar aus. Die Wall Street habe hingehen rund 64 Millionen Dollar erwartet.Neben den enttäuschenden Zahlen würden die massiven Abschreibungen auf den Goodwill von mehr als neun Milliarden Dollar binnen eines halben Jahres das Vertrauen in das Management belasten. Kein Zweifel herrsche dagegen bei der Feststellung, dass Telemedizin ein Megatrend bleibe, der in Zukunft seine Daseinsberechtigung haben werde."Der Aktionär" rät Anlegern jedoch davon ab, bei Teladoc Health ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 28.07.2022)