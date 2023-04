Börsenplätze Teck Resources-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Teck Resources-B-Aktie:

39,03 EUR +15,95% (03.04.2023, 15:54)



NYSE-Aktienkurs Teck Resources-B-Aktie:

41,91 USD +14,82% (03.04.2023, 15:42)



TSE-Aktienkurs Teck Resources-B-Aktie:

56,45 CAD +14,39% (03.04.2023, 15:42)



ISIN Teck Resources-B-Aktie:

CA8787422044



WKN Teck Resources-B-Aktie:

858265



Ticker-Symbol Teck Resources-B-Aktie:

TEKB



TSE-Symbol Teck Resources-B-Aktie:

TECK



Kurzprofil Teck Resources Ltd.:



Teck Resources Ltd. (ISIN: CA8787422044, WKN: 858265, Ticker-Symbol: TEKB, TSE-Symbol: TECK) ist ein kanadischer Bergbaukonzern mit Sitz in Vancouver, der in den Bereichen Erzaufbereitung und Metallurgie tätig ist. Teck Resources gehört weltweit zu den größten Unternehmen in der Herstellung von Kupfer-, Stahl- und Zinkkohle, der Förderung von Molybdän sowie Spezialmetallen. Der kanadische Konzern besitzt Minen und Förderanlagen sowie Beteiligungen an Förderstätten in Kanada, den USA, Chile und Peru. (03.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teck Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Teck Resources Ltd. (ISIN: CA8787422044, WKN: 858265, Ticker-Symbol: TEKB, TSE-Symbol: TECK) unter die Lupe.Glencore habe ein Übernahmeangebot für das kanadische Bergbauunternehmen abgegeben. Der Kohle-, Kupfer- und Zinkproduzent habe den Deal jedoch am Montag abgelehnt. Obwohl man zwar die Kohlesparte ausgliedern möchte, scheine das Management nicht für einen kompletten Verkauf bereit zu sein."Das Management zieht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Verkauf des Unternehmens in Erwägung. Wir glauben, dass unsere geplante Aufteilung ein größeres Spektrum an Möglichkeiten schafft, um den Wert für die Teck-Aktionäre zu maximieren", habe die Vorsitzende Sheila Murray gesagt. "Der Sonderausschuss und das Management sind nach wie vor davon überzeugt, dass die vorgeschlagene Aufteilung in Teck Metals und Elk Valley Resources (EVR) im besten Interesse von Teck und all seinen Anteilseignern ist. Sie stellt eine viel überzeugendere Transaktion dar und schränkt unsere Möglichkeiten für die Zukunft nicht ein."Der Vorschlag von Glencore setze die Aktionäre von Teck Resources einem großen Thermalkohlegeschäft, einem Ölhandelsgeschäft und einem erheblichen rechtlichen Risiko aus. Das wirke sich alles negativ auf das Wertpotenzial des Geschäfts von Teck Resources aus, habe es in dem Statement weiter geheißen.Glencore habee 7,78 Glencore-Aktien für jede Teck Resoucres-Aktie der Klasse B und 12,73 Glencore-Aktien für jede Teck Resources-Aktie der Klasse A angeboten. Das habe zum Zeitpunkt des Angebots einem Aufschlag von jeweils 20% entsprochen.Das Management dürfte mit der Ablehnung des Deals die richtige Entscheidung getroffen haben, das zeige auch die Kursreaktion. Teck Resources sei fundamental gut aufgestellt, weshalb kein Übernahmedruck bestehe. "Der Aktionär" behalte die Aktie auf der Watchlist, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link